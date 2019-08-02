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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Nerdun HACIOĞLU
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3 milyon hektar diplomasisi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
3 milyon hektar diplomasisi

Sibirya’da bir aydır süren ve 3 milyon hektar alanı kül eden orman yangınları, ABD-Rusya ilişkilerindeki buzları az da olsa eritti.

Rusya'nın Sibirya bölgesini küle çeviren ve 3 milyon hektar alana yayılan orman yangınları, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki gergin ilişkiye kısa bir ‘es’ verdi. Çarşamba akşamı Putin’i telefonla arayan Trump, yangınların söndürülmesi için ABD’nin Rusya’ya yardım eli uzatmaya hazır olduğunu söyledi. Trump’ın yardım teklifini olumlu işaret olarak algılayan Putin ise bu görüşmenin ileride iki ülke arasında normal ilişkiye geçilebileceğinin işareti olduğunu söyledi.

3 milyon hektar diplomasisi

ANKARA KADAR ORMAN KÜL OLDU

Sibirya bölgesinde her geçen gün yeni ormanlık alanları içine alan yangınlar şu ana kadar 3 milyon hektara (yaklaşık Ankara ili büyüklüğünde bir alan) yakın alanı kül etti. Yangın doğal hayata büyük zarar verirken, çıkan dumanın Kazakistan ve Moğolistan topraklarına da ulaşarak ciddi hava kirliliğine yol açtığı bildirildi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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