3 milyon hektar diplomasisi
Sibirya’da bir aydır süren ve 3 milyon hektar alanı kül eden orman yangınları, ABD-Rusya ilişkilerindeki buzları az da olsa eritti.
Rusya'nın Sibirya bölgesini küle çeviren ve 3 milyon hektar alana yayılan orman yangınları, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki gergin ilişkiye kısa bir ‘es’ verdi. Çarşamba akşamı Putin’i telefonla arayan Trump, yangınların söndürülmesi için ABD’nin Rusya’ya yardım eli uzatmaya hazır olduğunu söyledi. Trump’ın yardım teklifini olumlu işaret olarak algılayan Putin ise bu görüşmenin ileride iki ülke arasında normal ilişkiye geçilebileceğinin işareti olduğunu söyledi.
ANKARA KADAR ORMAN KÜL OLDU
Sibirya bölgesinde her geçen gün yeni ormanlık alanları içine alan yangınlar şu ana kadar 3 milyon hektara (yaklaşık Ankara ili büyüklüğünde bir alan) yakın alanı kül etti. Yangın doğal hayata büyük zarar verirken, çıkan dumanın Kazakistan ve Moğolistan topraklarına da ulaşarak ciddi hava kirliliğine yol açtığı bildirildi.
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