3 günde 400 milyonluk zafer

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, Türk Hava Yolları resmi ulaşım sponsorluğunda hayata geçirilen Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’da büyük başarı sağlandı. Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleşen fuara adeta gurbetçiler akın etti. Kapıda kuyrukların oluştuğu fuarda hem alıcı kazandı hem de satıcı. 8-10 Şubat’ta Messe Düsseldorf’ta gerçekleşen fuara Türkiye’nin önde gelen 76 gayrimenkul firması katıldı. 15 farklı şehirden 100’ün üzerinde proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

6 BİN ZİYARETÇİ

Fuara sadece Düsseldorf değil, Almanya’nın diğer şehirleri ve Avrupa ülkelerinde de ziyaretçiler geldi. 3 günde fuarı ziyaret edenlerin sayısı 6 bini aştı. Fuara katılan firmadan alınan bilgilere göre 3 günde 400 milyon liralık satış bağlantısı kuruldu, 100 milyon liraya yakın satış işlemi de fuar sırasında gerçekleşti. Kimi katılımcılar ön araştırma yapıp geldikleri için fuara özel kampanyaları kaçırmadı ve ön satış sözleşmelerini imzaladı. Kimi katılımcılar ise projeleri yerinde incelemek için Türkiye’ye geleceklerini söyledi.

Yüzlerce projenin tek çatı altında tanıtılmasından memnuniyet duyan ziyaretçiler, Evim Türkiye’nin devamını da talep etti. Demirören Medya temsilcileri ise Messe Düsseldorf’taki fuarın ilk adım olduğunu ve devamının geleceğini ifade etti. 8 Avrupa kentinde daha Evim Türkiye Fuarı planlandığını belirten yetkililer bu fuarlarla hem Avrupa’da yaşayan Türklere önemli fırsatlar sağlandığını hem de Türkiye’nin tüm dünyaya tanıtıldığını dile getirdi.





‘İYİ Kİ BURADASINIZ’ DEDİLER

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Başkanı Şekib Avdagiç, “Düsseldorf’ta canlı bir satış atmosferi yakalandı. Projeleri inceleyen gurbetçi vatandaşlarımız, ‘İyi ki buraya geldiniz, daha önce neden yoktunuz’ diyorlardı. Bence bu söz, fuarın başarısının en büyük ispatıdır. Türkiye, dışarı açılırken yurtdışındaki Türklere yönelik de yeni bir pazar stratejisi geliştirmeyi unutmamalı. Evim Türkiye Fuarı, bu yönde atılmış, yol açan bir başlangıçtır” dedi. Avdagiç, “İTO çatısı altında stant açan 18 firmamız, hem markaları ve projeleri hakkında bilgi verdiler, hem de direkt pazarlamayla, sıcak satışla çok verimli bir üç gün geçirdiler. Katılımcı firmalar içinde oldukça başarılı bir fuardı. Satışlar, moralleri düzeltti” diye konuştu. Avdagiç, fuarla birlikte özellikle konut projeleri geliştiren firmalar için Almanya ve Avrupa’nın ne kadar önemli ve farklı bir pazar olduğuna bir kez daha şahit olduklarını ifade etti. Avdagiç, fuarda tanıtılan gayrimenkul projelerinden ev alan Türkler’in ‘Evim Türkiye, Geleceğim Türkiye’ dediklerini belirterek, şunları söyledi: “Avrupa’daki Türkiye’yi temsil eden gurbetçi vatandaşlarımız, Avrupa’nın sadece iş gücünde değil, iş hayatında da etkin rol oynuyorlar. Evim Türkiye Fuarı da gurbetçilerimizin bu gücünün yansıdığı yer oldu. İTO olarak Türkiye’deki benzersiz yatırım imkanlarını, bu yatırımları en çok hak eden gurbetçilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşadık. Gurbetçilerimiz, dün, işçi dövizleriyle ana vatan Türkiye’nin ekonomisine büyük destek verdiler. Bugün ise işçi dövizlerinin yanı sıra girişimci ve emekçi ruhlarıyla kazandıklarını, ülkelerinde somut yatırıma çevirdiler. Fuarda yapılan her satış, gurbetçimiz için kârlı bir yatırım oldu. Sadece gurbetçi vatandaşlarımız değil, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yabancılar da fuara gelerek projeleri incelediler.”

RAKAMLARLA EVİM TÜRKİYE

400 milyon TL Firmaların fuarda sağladığı iş bağlantısı

4900 m2 Fuar alanı büyüklüğü

100 milyon TL Fuar esnasında yapılan satış

76 Fuara katılan firma sayısı

15 Fuarda sergilenen projelerin yer aldığı il sayısı





KÖPRÜ OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ



TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye’deki inşaat sektörüne ekonomik anlamda katkı sağlayan ve Avrupa’da yaşayanları Türkiye’de ev sahibi yapan fuar ile ilgili görüşlerini paylaştı ve şunları söyledi: “Türkiye’nin bayrağını taşıdığımız gibi hedeflerini ve hayallerini de taşıyoruz. Evim Türkiye fuarına destek olarak inşaat firmalarımız ile Avrupa’daki gurbetçi vatandaşlarımız arasında köprü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk iş insanları fikirlerini Türk Hava Yolları ile dünyanın 124 ülkesine taşıyabilir, işlerini bu ülkelerde büyütebilir. Ülkemizin ekonomisine ve bu topraklarda kurulan hayallere destek olmak bizi daima gururlandıracak.”





KONUTTA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİK

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye’de üretilen konutların kalite yönünden Avrupa ile yarışabilir konumda olduğunu belirterek, fiyat yönünden de cazip olduğunu söyledi. Fuarda gerek Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları gerek Türkiye’yi seven yabancılar için çok büyük fırsatlar sunulduğunu ifade eden Bulut, “Konut fiyatları yüksek olmadığını düşünürsek, vatandaşlık hakları, KDV muafiyeti gibi çeşitli imkanlar da sunuluyor. Dolayısıyla alıcılar için fırsatlar vardı. Ayrıca Türkiye’deki konut sektörünün gücünü, nereye geldiğini anlatma fırsatı bulduk” diye konuştu. Yalnızca İstanbul değil Türkiye’nin çeşitli illerinde de fırsatların sunulduğunu anlatan Bulut, şöyle devam etti: “Sadece TOKİ ve Emlak Konut’un prestij projeleri değil sosyal konut anlamında da Türkiye’nin 81 ilinde konut uygulamalarımız var. Gurbetçi vatandaşlarımız oralardaki

konut fırsatlarını da değerlendirip köklerinden kopmamış olurlar” dedi. Bulut, fuarın en doğru zamanda düzenlendiğine de dikkat çekti.





DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADIM



KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 8-10 Şubat tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Demirören Grubu ve İstexpo tarafından organize edilen Evim Türkiye Fuarı’nın, Türkiye gayrimenkul sektörü için başarılı bir test sürüşü olduğunu dile getirdi. Elmas, “Yabancı satışlarının ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgisinin arttığı bir dönemde çok doğru bir adım oldu. Avrupalı Türklerle yüz yüze buluşmak gerektiğinin önemi bir kez daha görülmüş oldu. Birçok üyemizle katıldığımız fuara olan ilgi herkesi memnun etti. Binlerce kilometre uzakta yaşasalar da gönülleri Türkiye’yle atan vatandaşlarımıza Türkiye’den avantajlı fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunuldu. Avrupalı Türkler İstanbul’a, Antalya’ya ve diğer illere karşı çok ilgililer. Tüm tarafların kazançlı çıktığı bir buluşma oldu. Fuara yalnızca Almanya Düsseldorf’tan değil Almanya’nın diğer şehirlerinden ve çevre ülkelerden katılım olması da dikkat çekiciydi. Çok verimli görüşmeler yapıldı. Güzel bir kaynaşma ve sinerji yaşandı diyebiliriz. KONUTDER olarak, bu fuarların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarz işlerin sürekli yapılmasıyla daha başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu sebeple de yurtdışında konut satışının döviz kazandırıcı hizmet olarak kabul edilmesi gerekiyor. İhracatçılarımızın aldığı fuar ve tanıtım desteğini sektörümüz de almalı” dedi.





ŞİMDİ TÜRKİYE’YE YATIRIM VAKTİ



GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Bugün hem yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hem de yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapması için doğru bir zaman. Avrupa’daki Türkler’in kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde yatırım yapma hayalleri var. Ancak yatırım konusunda doğru bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefleyen Evim Türkiye, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki yatırım imkanlarını görmelerini sağladı” dedi. Gurbetçiye konut satışının bu dönemde çok önemli olduğunu vurgulayan Yetgin, “Bülbülü altın kafede koymuşlar, yine vatanım demiş. Vatanımız hiçbir yerle mukayede edilemez. Dövizle geliri olan gurbetçimiz de endişelenmeden Türkiye’de yatırım yapabilir” diye konuştu GYODER standında, Türkçe versiyonunu hazırladıkları ‘How to Buy Property in Turkey?’ kitapçığını da katılımcılarla paylaştıklarını vurgulayan Yetgin, “GYODER olarak hazırladığımız ‘Türkiye’de A’dan Z’ye Mülk Edinme’ kitapçığıyla Türkiye’de yabancıların gayrimenkul sahibi olabilmesinin yollarını göstermeyi amaçladık” dedi. 2018’de yabancı satışlarında yaşanan artışa dikkat çeken Yetgin, “2018 yılı sonunda 39 bin 663 adedi bulan yabancıya konut satışı, bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2019 yılında yabancıya konut satışı adedini 60 bine taşıma ve yaklaşık 6 milyar dolarlık satışı 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var” dedi.





YURTDIŞI TANITIMA AĞIRLIK VERİLMELİ

İNŞAATÇILAR Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Türkiye’nin, uluslararası konut satışlarından aldığı payın oldukça az olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından art arda yapılan yeni düzenlemelerle bu payın artacağını vurguladı. Başkan Durbakayım sadece yurtiçi teşviklerin yeterli olmayacağının altını da çizerken, uluslararası tanıtımının büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı. Bu olumu adımı daha ileri taşımak için yabancılara konut ve iş yeri satışlarındaki KDV istisnasının tanıtımının yapılabileceğini anlatan Durbakayım, şunları söyledi: “Bunun için ulusal bir fon oluşturularak, tanıtım harcamaları buradan karşılanmalı. Yani bu gelişmeyi anlatmak ve avantajları yabancı yatırımcılara duyurmak için Körfez, Avrupa ve Rusya bölgelerinde yoğun bir tanıtım çalışması yapılmalı. Müteahhitlere bu konuda devlet desteği verilmeli. Firmaların yurtdışında açacağı satış ofisi yatırımı Turquality kapsamına alınmalı ve desteklenmeli. Yabancılara KDV istisnası kapsamında yapılan konut ve iş yeri satışları ‘diğer döviz kazandırıcı faaliyetler’ olarak kabul edilmeli. Bu kapsamda, Eximbank’ın sektöre kredi kullandırmasının önü açılmalı.”