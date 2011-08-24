3.9 milyon Euro’luk vurguna 5 yıl hapisli karapara davası
İsviçre merkezli Arner Bank’ın internet sitesini birebir kopya ederek Vietnamlı bir şirket ile Yunanlı bir işadamını 3.9 milyon Euro dolandırdıkları iddia edilen yabancı asıllı 3 kişi hakkında 5’er yıla kadar hapis istemiyle karapara davası açıldı.
Vietnam merkezli Thanh Son Dai Do Company şirketini 1.4 milyon Euro ve Yunanlı işadamı Papas Grigorios’i 2.5 milyon Euro dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davada mahkûm olan A.A, K.B ile Makedon S.J için Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Vietnamlı şirket ile Yunanlı işadamını 3.9 milyon Euro dolandırdıkları, sahibi oldukları şirket hesabına değişik tarihlerde gelen bir kısım para havalelerinin kaynağının tespit edilemediği belirtildi.
Gelir dolandırıcılıktan
İddianamede, NT Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık şirketinin hesaplarına 8 gün içinde yurtdışından yapılan havalelerden toplam 2 milyon 787 bin Euro’nun nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen gelir olduğu ileri sürüldü. Söz konusu gelirin 938 bin Euro’luk kısmının şüpheliler S.J ve K.B’nin talimatları gereği 3 ay içinde 4 ayrı havale ile yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen iddianamede, kalan paranın çeşitli yöntemlere tabi tutulmak suretiyle kaynağı ile bağının koparıldığı ileri sürüldü. İddianamede, şüphelilerin “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılandıkları mahkemedeki verdikleri bilgilere yer verilerek, S.J ve K.B’nin “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklaması” suçunun işlenmesi için kendilerini A.A’nin azmettirdiğini ileri sürdükleri belirtildi.
İddianamede, S.J’nin hesabına yatırılan 260 bin Euro ve yine bu şüpheli adına kayıtlı 1997 model yatın suç geliri edinildiği öne sürülerek, bu para ile yatın müsadere edilebileceği belirtildi. İddianamede, S.J’nin eşi F.P.J. adına kayıtlı Land Rover marka arazi taşıtının bedelinin önemli bir kısmının suç geliri ile karşılandığı ve bu taşıtın gerçekte S.J’ye ait olduğu ileri sürülerek, müsadere edilmesi istendi.
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