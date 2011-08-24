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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Murat KAZANCI / İSTANBUL
24.08.2011 - 00:00, Son Güncelleme:

3.9 milyon Euro’luk vurguna 5 yıl hapisli karapara davası

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3.9 milyon Euro’luk vurguna 5 yıl hapisli karapara davası
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İsviçre merkezli Arner Bank’ın internet sitesini birebir kopya ederek Vietnamlı bir şirket ile Yunanlı bir işadamını 3.9 milyon Euro dolandırdıkları iddia edilen yabancı asıllı 3 kişi hakkında 5’er yıla kadar hapis istemiyle karapara davası açıldı.

Vietnam merkezli Thanh Son Dai Do Company şirketini 1.4 milyon Euro ve Yunanlı işadamı Papas Grigorios’i 2.5 milyon Euro dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davada mahkûm olan A.A, K.B ile Makedon S.J için Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Vietnamlı şirket ile Yunanlı işadamını 3.9 milyon Euro dolandırdıkları, sahibi oldukları şirket hesabına değişik tarihlerde gelen bir kısım para havalelerinin kaynağının tespit edilemediği belirtildi.

Gelir dolandırıcılıktan

İddianamede, NT Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık şirketinin hesaplarına 8 gün içinde yurtdışından yapılan havalelerden toplam 2 milyon 787 bin Euro’nun nitelikli dolandırıcılık suçunun işlenmesi suretiyle elde edilen gelir olduğu ileri sürüldü. Söz konusu gelirin 938 bin Euro’luk kısmının şüpheliler S.J ve K.B’nin talimatları gereği 3 ay içinde 4 ayrı havale ile yurt dışına çıkarıldığı öne sürülen iddianamede, kalan paranın çeşitli yöntemlere tabi tutulmak suretiyle kaynağı ile bağının koparıldığı ileri sürüldü. İddianamede, şüphelilerin “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılandıkları mahkemedeki verdikleri bilgilere yer verilerek, S.J ve K.B’nin “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklaması” suçunun işlenmesi için kendilerini A.A’nin azmettirdiğini ileri sürdükleri belirtildi.

İddianamede, S.J’nin hesabına yatırılan 260 bin Euro ve yine bu şüpheli adına kayıtlı 1997 model yatın suç geliri edinildiği öne sürülerek, bu para ile yatın müsadere edilebileceği belirtildi. İddianamede, S.J’nin eşi F.P.J. adına kayıtlı Land Rover marka arazi taşıtının bedelinin önemli bir kısmının suç geliri ile karşılandığı ve bu taşıtın gerçekte S.J’ye ait olduğu ileri sürülerek, müsadere edilmesi istendi.

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