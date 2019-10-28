29 Ekim'de noterler açık mı? Nöbetçi noterler 29 Ekim tarihinde çalışıyor mu?
Nöbetçi noterler 29 Ekim Salı günü açık mı sorusu, alım-satım, tasdik gibi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Peki, 29 Ekim tarihinde noterler açık mı? İşte, bu yıl içerisinde nöbetçi noter hizmetine başlayan Noterler Birliği'nin yayımladığı bilgilere göre noter çalışma saatleri
Noterler 29 Ekim Salı günü açık mı sorusu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla araştırılan hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Alım satım ve tasdik gibi işlemler için önemli bir kurum olan noterler, 29 Ekim Salı günü nöbetçi noter hizmeti verip vermedikleri ile merak ediliyor. Peki, Noterler 29 Ekim Salı günü açık mı? İşte, nöbetçi noterler hakkında merak edilen bazı bilgiler
NÖBETÇİ NOTERLER 29 EKİM SALI GÜNÜ AÇIK MI?
29 Ekim Salı gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek. Dolayısıyla noterlerde işlemi olan vatandaşlar 30 Ekim tarihini bekleyecek.
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri
yaparlar.
Noterlikler dört sınıfa ayrılır.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığınca sınıflandırılır.
Bu sınıflandırmada, her noterliğin yetki çevresi içindeki nüfus, iş yoğunluğu ve noterlik geliri esas tutulur. Genellikle, aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan sayılır.
Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir noterliklerin durumunu inceleyerek, yeniden yapacağı sınıflandırmayı Resmi Gazete ile ilan eder.
Yukarıki fıkrada gösterilen dört yıllık süre içinde açılan yeni noterlikler, sürenin bitimi beklenmeden ikinci fıkraya göre ve tahmini gayrisafi gelirleri de gözönünde tutulmak suretiyle sınıflandırılarak, Resmi Gazete ile ilan olunur.
Dördüncü sınıf noterliğe indirme hakkındaki 31 inci madde hükmü saklıdır. Şu kadar ki, dördüncü sınıf noterlikten üçüncü sınıfa geçirilecek olanlar, her yılın Nisan ayı başında tespit edilerek ilan olunur.
Yeni sınıflandırma ilan oluncaya kadar, eski sınıflandırmaya göre uygulama yapılır.
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