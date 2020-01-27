27 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık Kapalıçarşı çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, yatırım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Çeyrek ve gram bazında altın almayı planlayan vatandaşlar, özellikle altının satış fiyatına yoğunlaştı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan tamamladı. Peki, tam ve yarım altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, pazartesi günü altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 298,30 298,50 302,50 302,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.966,00 1.987,00 1.994,00 2.015,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 272,00 276,00 276,00 280,00

Lira (Tam) Ziynet 1.921,00 1.941,00 1.948,00 1.968,00

Yarım Ziynet 961,00 971,00 974,00 984,00

Çeyrek Ziynet 480,00 485,00 487,00 492,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 27 Ocak Pazartesi günü 498 TL'den satıldı. Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 301 TL dolaylarında seyretti.

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,008 liradan alınıp 2,028 liradan satıldı. Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 995 TL'den işlem gördü.

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