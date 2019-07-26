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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.07.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

26 Temmuz Cuma gününün en son ve güncel altın fiyatları bilgisi

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26 Temmuz Cuma gününün en son ve güncel altın fiyatları bilgisi

Altın fiyatları için en güncel fiyat bilgisi, haftanın son iş gününde yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek ve yarım seçenekleri ile merak edilen altın fiyatları, dün gösterdiği artışın ardından cuma gününe düşüşle başladı. İşte, 26 Temmuz Cuma gününe ait altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Altın fiyatları, cuma gününe düşüşe başladı. Son bir haftadır artış eğilimini sürdüren altın fiyatları, bu güne 259 lira seviyelerinde başladı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, güncel fiyat bilgileri ve detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları, cuma gününe artış eğilimi ile başladı.

Gram altın 257 lira alış, 259 lira satış,
Çeyrek altın 420 lira alış, 429 lira satış,
Yarım altın 840 lira alış, 858 lira satış,
Cumhuriyet altını 1730 lira alış, 1747 lira ile işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARINDAKİ CANLI DEĞİŞİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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