26 Temmuz Cuma gününün en son ve güncel altın fiyatları bilgisi
Altın fiyatları için en güncel fiyat bilgisi, haftanın son iş gününde yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek ve yarım seçenekleri ile merak edilen altın fiyatları, dün gösterdiği artışın ardından cuma gününe düşüşle başladı. İşte, 26 Temmuz Cuma gününe ait altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
Altın fiyatları, cuma gününe düşüşe başladı. Son bir haftadır artış eğilimini sürdüren altın fiyatları, bu güne 259 lira seviyelerinde başladı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, güncel fiyat bilgileri ve detaylı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, cuma gününe artış eğilimi ile başladı.
Gram altın 257 lira alış, 259 lira satış,
Çeyrek altın 420 lira alış, 429 lira satış,
Yarım altın 840 lira alış, 858 lira satış,
Cumhuriyet altını 1730 lira alış, 1747 lira ile işlem görüyor.
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