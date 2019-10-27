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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

240 milyon yolcu İSG'yi kullandı

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240 milyon yolcu İSG'yi kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 2009'da hizmete girmesinden bu yana 240 milyon yolcu kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 31 Ekim 2009 tarihinde hizmete girmesinden bu yana 10 yıl içerisinde 240 milyon yolcu kullandı.

İSG yetkililerinden alınan bilgilere göre, İSG’nin 41 milyon yolcu kapasiteli mevcut terminal binası, açıldığı tarih olan 31 Ekim 2009'dan itibaren 240 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

2009 yılında başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan mevcut terminal binası ilk yılında 11 milyon 598 bin yolcuya hizmet verdi.

Her yıl yolcu sayısını artıran İSG'de 2018 yılında 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken 2019 yılında bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor.

2009'da 33 milyon yolcu kapasitesiyle açılan mevcut terminal binasında 31 Temmuz 2018 tarihinde genişlemeye gidilmiş, 26 milyon avroya mal olan iç hatlar ek terminal binasıyla kapasite 33 milyondan 41 milyona yükseltilmişti. 

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