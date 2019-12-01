229 yıllık marka Türklerin oldu

Bavyera Bölgesi’ne komşu Weimar’da kurulan 229 yıllık Weimar markası da artık Karaca çatısı altında faaliyet gösterecek. 1973 yılında Arif Karaca tarafından küçük bir cam atölyesinde kurulan, züccaciye alanında büyüyen, 2006 yılından sonra Fatih Karaca’nın yönetime gelmesiyle markalaşmaya ve tasarıma önem vererek atak yapan Karaca, alanında dünyanın bilinen markalarından biri olma hedefliyor. Almanya’nın en köklü markalarından Weimar’ı alan Karaca, aynı zamanda Berlin’de de bir Karaca mağazası açtı. Karaca’nın davetlisi olarak gittiğimiz Berlin’de, Karaca CEO’su Fatih Karaca ve Karaca Şirketler Grubu Pazarlama Direktörü Galip Bağcı’dan Karaca’nın büyüme hedeflerini ve Karaca’daki yenilikleri dinledik. Karaca, dünyada sofra ve mutfak kategorisinde ilk akla gelen marka olmak istediklerine dikkat çekti.

12 ÜLKEDE 33 MAĞAZA

Bu yıl tarihindeki en büyük ikinci büyüme oranını yakalayarak yüzde 45 büyüdüklerini ifade eden Fatih Karaca, “Karaca’nın 2006’da cirosu 30 milyon TL’ydi. 2019 sonunda da 1.8 milyar TL ciro bekliyoruz. 2 bin 250 kişiye istihdam sağlıyoruz. Markamızın 12 ülkede 33 mağazası bulunuyor. Türkiye’de 600 bayi ve 2 bin 500 satış noktamız bulunuyor. 137 Karaca, 42 Jumbo, 9 Emsan, 21 Karaca Home mağazamız var. 2020’de ise 2.4 milyar ciro hedefliyoruz” dedi.

BÜYÜME MOTORU

Hem ürün kalitesiyle hem de tasarıma değer vererek markalarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Karaca, “Stratejik planlamamızı McKinsey ile birlikte yaptık. 5 senede yurtdışında 30 mağaza hedefimiz var. Avrupa’daki genel merkezimiz ile lojistik merkezimizi Köln’e kurduk. Perakende operasyonu ve Avrupa e-ticaret operasyonumuz eş zamanlı başladı. E-ticaret ile tüm Avrupa’ya Almanya’dan hizmet vereceğiz. Almanya’da büyümemizin motoru bu yeni aldığımız marka olacak” ifadelerini kullandı.

1973’TE BAŞLADI

KARACA’nın nasıl büyüdüğüne dair tarihi de anlatan Fatih Karaca, şunları söyledi: “1973’de cam atölyesinde kurulan Karaca, 1990’larda çelik çatal bıçak üretimine girdi. 1994’de ilk Karaca markalı çelik tencerelerini üretti. 1998’de porselen üretimine başladı. 2001’de Akmerkez’de ilk mağazasını açtı. Kısa sürede mağaza sayısı 4’e ulaştı. 2000’li yıllarda perakende sektöründe büyüme kararı alındı ve 2006’da 800 bayi ve binin üzerinde satış noktasına ulaşıldı. 2008 yılında Karaca yüzde 45 büyüdü. Karaca 2008’de Emsan’ı aldı. 2012’de Karaca Home kuruldu. 2014’te Jumbo markası da Karaca ailesine katıldı. Son olarak da Alman Weimar markasını satın aldık.”

MARKA ROSENTHAL AİLESİNDEYDİ



Weimar 1790’de Almanya’nın Weimar kentinde kuruldu. Türkiye’de daha çok antikacılarda ilgi gören porselenleriyle bilinen Weimar, Almanya’nın en eski ve yaşayan porselen markalarından biri. Birçok kez el değiştiren firma üretime hiç ara vermedi. Karaca markayı son sahibi olan Rosenthal Ailesi’nden satın aldı. Weimar’ın fabrikasında 220 kişi çalışıyor.