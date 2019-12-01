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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

229 yıllık marka Türklerin oldu

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
229 yıllık marka Türklerin oldu

Karaca Home, Jumbo, Emsan ve Cook Plus’ı çatısı altında bulunduran Karaca, bir yıl süren görüşmelerden sonra Almanya’nın en köklü porselen markalarından biri olan Weimar’ı satın aldı.

Bavyera Bölgesi’ne komşu Weimar’da kurulan 229 yıllık Weimar markası da artık Karaca çatısı altında faaliyet gösterecek. 1973 yılında Arif Karaca tarafından küçük bir cam atölyesinde kurulan, züccaciye alanında büyüyen, 2006 yılından sonra Fatih Karaca’nın yönetime gelmesiyle markalaşmaya ve tasarıma önem vererek atak yapan Karaca, alanında dünyanın bilinen markalarından biri olma hedefliyor. Almanya’nın en köklü markalarından Weimar’ı alan Karaca, aynı zamanda Berlin’de de bir Karaca mağazası açtı. Karaca’nın davetlisi olarak gittiğimiz Berlin’de, Karaca CEO’su Fatih Karaca ve Karaca Şirketler Grubu Pazarlama Direktörü Galip Bağcı’dan Karaca’nın büyüme hedeflerini ve Karaca’daki yenilikleri dinledik. Karaca, dünyada sofra ve mutfak kategorisinde ilk akla gelen marka olmak istediklerine dikkat çekti.

12 ÜLKEDE 33 MAĞAZA

Bu yıl tarihindeki en büyük ikinci büyüme oranını yakalayarak yüzde 45 büyüdüklerini ifade eden Fatih Karaca, “Karaca’nın 2006’da cirosu 30 milyon TL’ydi. 2019 sonunda da 1.8 milyar TL ciro bekliyoruz. 2 bin 250 kişiye istihdam sağlıyoruz. Markamızın 12 ülkede 33 mağazası bulunuyor. Türkiye’de 600 bayi ve 2 bin 500 satış noktamız bulunuyor. 137 Karaca, 42 Jumbo, 9 Emsan, 21 Karaca Home mağazamız var. 2020’de ise 2.4 milyar ciro hedefliyoruz” dedi.

BÜYÜME MOTORU

Hem ürün kalitesiyle hem de tasarıma değer vererek markalarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Karaca, “Stratejik planlamamızı McKinsey ile birlikte yaptık. 5 senede yurtdışında 30 mağaza hedefimiz var. Avrupa’daki genel merkezimiz ile lojistik merkezimizi Köln’e kurduk. Perakende operasyonu ve Avrupa e-ticaret operasyonumuz eş zamanlı başladı. E-ticaret ile tüm Avrupa’ya Almanya’dan hizmet vereceğiz. Almanya’da büyümemizin motoru bu yeni aldığımız marka olacak” ifadelerini kullandı.

1973’TE BAŞLADI

KARACA’nın nasıl büyüdüğüne dair tarihi de anlatan Fatih Karaca, şunları söyledi: “1973’de cam atölyesinde kurulan Karaca, 1990’larda çelik çatal bıçak üretimine girdi. 1994’de ilk Karaca markalı çelik tencerelerini üretti. 1998’de porselen üretimine başladı. 2001’de Akmerkez’de ilk mağazasını açtı. Kısa sürede mağaza sayısı 4’e ulaştı. 2000’li yıllarda perakende sektöründe büyüme kararı alındı ve 2006’da 800 bayi ve binin üzerinde satış noktasına ulaşıldı. 2008 yılında Karaca yüzde 45 büyüdü. Karaca 2008’de Emsan’ı aldı. 2012’de Karaca Home kuruldu. 2014’te Jumbo markası da Karaca ailesine katıldı. Son olarak da Alman Weimar markasını satın aldık.”

229 yıllık marka Türklerin oldu

MARKA ROSENTHAL AİLESİNDEYDİ

Weimar 1790’de Almanya’nın Weimar kentinde kuruldu. Türkiye’de daha çok antikacılarda ilgi gören porselenleriyle bilinen Weimar, Almanya’nın en eski ve yaşayan porselen markalarından biri. Birçok kez el değiştiren firma üretime hiç ara vermedi. Karaca markayı son sahibi olan Rosenthal Ailesi’nden satın aldı. Weimar’ın fabrikasında 220 kişi çalışıyor.

 

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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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