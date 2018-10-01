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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
01.10.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

22 yıl devlet okulunda hayal etti, emekliliğinde hayata geçirdi

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22 yıl devlet okulunda hayal etti, emekliliğinde hayata geçirdi

Devlet okullarında 22 yıl tarih öğretmenliği yapan Bilgin Erciyes, emekli olduktan sonra, yaşamında yeni bir sayfa açtı. Erciyes, üç yıl önce yeni bir okul kurmak için kolları sıvadı. Geçen Mayıs ayında faaliyet geçen okulda, mevcut müfredatın yanı sıra yurtdışında uygulanan bir takım eğitim modellerin uygulanması amaçlanıyor.

ŞİMDİLERDE 24 öğrencisi olan Antalya Bilgin Akademi Anaokulu’nun kurucusu Bilgin Erciyes, “Çocuklara, belli kalıpların dışında, koşarak, eğlenerek kendilerini keşfedebilecekleri bir hayatın kapısını aralamak istiyorum” diyor.

Yaptığı araştırmalar ve uygulanan bir dizi modeli incelediğini kaydeden Erciyes, “Her zaman çocuklar için mutlu, doğa ile iç içe ve dahası doğa ile empati kurarak öğrenecekleri bir okul hayal ettim. Şimdi, 10 dönümlük bir arazi üzerine kurduğumuz okulda bunu hayata geçirme çabasındayız” şeklinde konuştu.

Haftanın üç günü çocuklarla bahçede vakit geçirdiklerini anlatan Erciyes, “Çocuklar için, olmayanı var edip, olanı da farklı halde görebileceği en müsait yer doğadır. Uyguladığımız eğitim sistemi modelinde çocuklarımız, her sabah kümeslerimizden yumurtaları topluyorlar, daha sonra hayvanları besliyorlar, haftanın üç günü birlikte bahçemizi temizliyoruz. Solucan gübreleri üretip, oradan aldığımız gübrelerle çiçekler ektiğimizde çocuklarımız doğanın o muhteşem döngüsünü bire bir gözlemleyerek yaşıyor. Doğadaki bu deneyimleri çocukların kendilerine güvenlerini ve doğayla empatik ilişki kurmalarını sağlıyor. Çocuklarımızı hayvanların ve doğanın eşsiz ritmiyle buluşturuyoruz” dedi.

22 yıl devlet okulunda hayal etti, emekliliğinde hayata geçirdi


Erciyes, tüm eğitim modellerini mercek altına aldıklarını kaydederek “4 ana gelişim, 8 farklı alanda eğitim veriyoruz. Dil gelişimi, sosyal gelişim, psikomotor gelişimi, özbakım becerileri, çoklu zeka kuramı uygulamalarının yanı sıra işbirliği, arkadaşlık, paylaşım ve özgüven duygularını destekleyici; Satranç, piyano, bale, jimnastik ve drama gibi programlarla eğitimlerimizi destekliyoruz” şeklinde konuştu.

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