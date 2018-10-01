22 yıl devlet okulunda hayal etti, emekliliğinde hayata geçirdi
Devlet okullarında 22 yıl tarih öğretmenliği yapan Bilgin Erciyes, emekli olduktan sonra, yaşamında yeni bir sayfa açtı. Erciyes, üç yıl önce yeni bir okul kurmak için kolları sıvadı. Geçen Mayıs ayında faaliyet geçen okulda, mevcut müfredatın yanı sıra yurtdışında uygulanan bir takım eğitim modellerin uygulanması amaçlanıyor.
ŞİMDİLERDE 24 öğrencisi olan Antalya Bilgin Akademi Anaokulu’nun kurucusu Bilgin Erciyes, “Çocuklara, belli kalıpların dışında, koşarak, eğlenerek kendilerini keşfedebilecekleri bir hayatın kapısını aralamak istiyorum” diyor.
Yaptığı araştırmalar ve uygulanan bir dizi modeli incelediğini kaydeden Erciyes, “Her zaman çocuklar için mutlu, doğa ile iç içe ve dahası doğa ile empati kurarak öğrenecekleri bir okul hayal ettim. Şimdi, 10 dönümlük bir arazi üzerine kurduğumuz okulda bunu hayata geçirme çabasındayız” şeklinde konuştu.
Haftanın üç günü çocuklarla bahçede vakit geçirdiklerini anlatan Erciyes, “Çocuklar için, olmayanı var edip, olanı da farklı halde görebileceği en müsait yer doğadır. Uyguladığımız eğitim sistemi modelinde çocuklarımız, her sabah kümeslerimizden yumurtaları topluyorlar, daha sonra hayvanları besliyorlar, haftanın üç günü birlikte bahçemizi temizliyoruz. Solucan gübreleri üretip, oradan aldığımız gübrelerle çiçekler ektiğimizde çocuklarımız doğanın o muhteşem döngüsünü bire bir gözlemleyerek yaşıyor. Doğadaki bu deneyimleri çocukların kendilerine güvenlerini ve doğayla empatik ilişki kurmalarını sağlıyor. Çocuklarımızı hayvanların ve doğanın eşsiz ritmiyle buluşturuyoruz” dedi.
Erciyes, tüm eğitim modellerini mercek altına aldıklarını kaydederek “4 ana gelişim, 8 farklı alanda eğitim veriyoruz. Dil gelişimi, sosyal gelişim, psikomotor gelişimi, özbakım becerileri, çoklu zeka kuramı uygulamalarının yanı sıra işbirliği, arkadaşlık, paylaşım ve özgüven duygularını destekleyici; Satranç, piyano, bale, jimnastik ve drama gibi programlarla eğitimlerimizi destekliyoruz” şeklinde konuştu.
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