21 Ağustos güncel altın fiyatları bilgisi! Gram altın ne kadar oldu?
Bir süredir yükseliş trendinde olan altın fiyatları, 21 Ağustos Çarşamba günü de araştırılmaya devam ediliyor. En son altın fiyatları bilgisini edinerek güncel alış satış durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, günün ilk saatleri itibariyle altın fiyatları hakkında bazı bilgiler
Günün altın fiyatları bilgisine göre gram ve çeyrek seçenekleri, bir önceki güne göre 4 liralık bir artış ile 276 lira oldu. İşte, gram, çeyrek, yarım ve diğer tüm seçenekler için güncel altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Piyasalardan alınan son bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem görüyor;
Gram altın 274 lira alış, 276 lira satış,
Çeyrek altın 448 lira alış, 457 lira satış,
Yarım altın 896 lira alış, 915 lira satış,
Cumhuriyet altını 1845 lira alış, 1864 lira ile işlem görüyor.
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