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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.08.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

21 Ağustos güncel altın fiyatları bilgisi! Gram altın ne kadar oldu?

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21 Ağustos güncel altın fiyatları bilgisi! Gram altın ne kadar oldu?

Bir süredir yükseliş trendinde olan altın fiyatları, 21 Ağustos Çarşamba günü de araştırılmaya devam ediliyor. En son altın fiyatları bilgisini edinerek güncel alış satış durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, günün ilk saatleri itibariyle altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

Günün altın fiyatları bilgisine göre gram ve çeyrek seçenekleri, bir önceki güne göre 4 liralık bir artış ile 276 lira oldu. İşte, gram, çeyrek, yarım ve diğer tüm seçenekler için güncel altın fiyatları bilgisi

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasalardan alınan son bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem görüyor;

Gram altın 274 lira alış, 276 lira satış,
Çeyrek altın 448 lira alış, 457 lira satış,
Yarım altın 896 lira alış, 915 lira satış,
Cumhuriyet altını 1845 lira alış, 1864 lira ile işlem görüyor.

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