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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Umut ERDEM
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2021’de Yenikapı'ya Cruise Limanı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
2021’de Yenikapı'ya Cruise Limanı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizmin büyüdüğüne dikkat çekerek, “Galataport 3 cruise gemisi alabilecek ama bu önümüzdeki yıllarda yeterli olmayacak. Ulaştırma Bakanlığı 2019 sonuna kadar ihaleye çıkacak. Yenikapı civarında en az 5-6 cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasiteye sahip yeni bir liman yapılacak. 2021’e yetişecek” dedi.

SON yıllarda yükselişe geçen ve 2019’da da rekor kırması beklenen Türk turizmi, gelecek için de umut veriyor. Turizmde yapılan yatırımlara sürekli yenilerini ekleyeceklerini anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yeni projelerini ve beklentilerini anlattı. Ersoy, bu projeler arasında en önemlilerinden birinin Yenikapı’da cruise gemilerinin yanaşabileceği yeni bir liman olduğunu söyledi. Bakan Ersoy bu projeyi, geçen cumartesi günü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yeniden inşa edilen Foça Alaca Camisi’nin açılışı dolayısıyla bulunduğu Bosna-Hersek’te açıkladı.

GALATAPORT’A EK OLACAK

Projenin yıl sonuna kadar ihale edileceğini belirten Ersoy, şöyle konuştu: “Galataport’taki yatırımcı firmayla düzenli olarak konuşuyoruz. Mayıs 2020 tarihinde açmayı taahhüt ediyorlar. Galataport, 3 cruise gemisi alabilecek, bu önümüzdeki yıllarda yeterli olmayacak. Turizmdeki büyümeyi göz önünde bulundurarak yeni bir liman inşaatına başlamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mutabakata vardık. Yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığımız ihaleye çıkacak. Yenikapı civarında olacak. Orası en az 5-6 cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasiteye sahip. 2019 sonuna kadar ihalesini tamamlayabilirsek 2021 sezonuna yetişebilecek gibi görünüyor.”

3 AYLIK VERİLER İYİ

Turizm rakamlarının da umut verdiğini vurgulayan Ersoy, “Turizmde ilk 3 aylık verilere göre turist ve gelirlerde artış oldu. Bu sene için koymuş olduğumuz 50 milyon turist 35 milyar dolardan fazla geliri elde edeceğiz gibi gözüküyor. İlerleyen 3 aylarda bu rakamların daha olumlu gelişeceğini görüyoruz. Turist başına gelirden ziyade turist başına gecelik gelir önemli. Turist başına gecelik gelirimiz artmaya devam ediyor. Yaklaşık 63 dolarlardan 65 küsür dolarlara çıktı. İran’dan gelen turist sayısında ülkenin maruz kaldığı ambargodan ötürü düşüş yaşandı. Buna karşılık Batı’dan gelen turist sayısında ciddi artışlar var. Yıl sonuna kadar hedefin aşılacağını düşünüyorum.”

2021’de Yenikapıya Cruise Limanı

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN GELEN SAYISI ARTIYOR

SUUDİ Arabistan’ın, ‘Vatandaşlarının kaybolduğu’ iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Bu doğru değil. Bu propagandayla Türkiye’nin turizm gelirlerinin azalması amaçlanıyor. Çok önemli değil. Sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada halk gerçekleri görüyor. Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı her ay artıyor. Biz bunu ay ay, hafta hafta, gün gün gözlemliyoruz. Körfez ülkelerinden geçen seneye oranla ciddi bir sayı alacağız. Pozitif eğilim devam ediyor. Hem Batı’dan hem körfez ülkelerinden çok fazla yatırımcı geliyor. Açacağımız turizm alanlarına yatırım yapmak, ileriye dönük projeksiyonlarımızı görmek istiyorlar. Yabancıların yatırım iştahının turizm konusunda artıyor olması, Türkiye’nin turizmde geleceğinin pozitif olacağının göstergesi. Bu tür kara propagandaların önlenmesi için sosyal medyayı etkili şekilde kullanıyoruz. Onların sosyal medyada etkili insanlarını Türkiye’ye davet ediyoruz. Onların ağzından, onların yazdıklarıyla propaganda yapmak istiyoruz. Sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz. Benim için rahat” dedi.

TÜRK TURİZMİNİN GENERALLERİ OLACAK

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) ile bir protokol imzalayacaklarını kayden Bakan Ersoy, “Turizm yüksekokulu öğrencileri özellikle gastronomi eğitimi veren üniversitelere yönlendirilecek. Türkiye turizminin geleceğinin generalleri olacak, yani genel müdürleri olacaklar. 2030’dan sonra tüm dünyaya Türk genel müdür istihdam edilmesini istiyoruz” dedi.

150 MİLYON TL’LİK YARDIM

BAKAN Ersoy, şöyle konuştu: “Osmanlı tebasına ait bölgelerin tamamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü olarak yatırım yaptık. 6 ülkede toplam 49 proje sürdürüyoruz. Bosna Hersek’te 150 milyon liralık yatırımımız bulunuyor. TİKA, Bosna-Hersek’te 850 projeyi sonuçlandırdı. Yunus Emre Enstitüsü de yaklaşık 8 bin kişiye Türkçe eğitimi verdi. Bölgede imar ve restorasyon projelerinin yanında gıda yardımı da yapıyoruz. Bosna-Hersek’te 39 bin, Balkan coğrafyasındaki 6 ülkede toplam 159 bin yardım paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan dolayısıyla bu ülkelerde yaklaşık 20 bin ramazan paketi daha dağıtacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün Banja Luka’da restore ettiği bir caminin üzerine Sırplar tarafından bazı yazılar yazıldı. Belli bir kesimin yaptığı bir şey genele yormamak lazım. Bölgede üst düzeyde söz sahibi kişilerden çok ciddi tepki aldı. Savakin Adası’ndaki yatırımlar bir kesinti olmadan devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri de izliyoruz.”

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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