2020 Kira artış oranı ne kadar oldu? TÜFE ve TEFE oranlarına göre kira artışı nasıl hesaplanır?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kiralara yapılacak artış oranı netlik kazandı. 12 aylık enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı.Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu. İşte, 2020 kira artış oranları ve kira hesaplama hakkında detaylı bilgiler.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NE KADAR OLDU?

2020 kira artış oranları ocak ayı başında belli oldu. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15. 87 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira-Yeni kira: 1151 lira, Eski kira: 1100 lira-Yeni kira: 1267 lira, Eski kira: 1200 lira- Yeni kira: 1382 lira, Eski kira: 1300 lira- Yeni kira: 1497 lira, Eski kira: 1400 lira- Yeni kira: 1612 lira, Eski kira: 1500 lira- yeni kira: 1727 lira, Eski kira: 1600 lira- Yeni kira: 1842 lira, Eski kira: 1700 lira-Yeni kira: 1958 lira, Eski kira: 2000 lira- Yeni kira: 2303 lira, Eski kira: 2000 lira- Yeni kira: 2303 lira, Eski kira: 3000 lira- Yeni kira: 3455 lira

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.

Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.