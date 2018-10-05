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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
05.10.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Ocak ayında memur ve emekliler ne kadar maaş alacak? İşte muhtemel 2019 Ocak zammı

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Ocak ayında memur ve emekliler ne kadar maaş alacak? İşte muhtemel 2019 Ocak zammı

2019 maaşı için sorgulamalar haftalar öncesinden başladı. Memurlar ve memur emeklileri ocak - haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında hak kazandıkları zamlı maaşlarını temmuz ayında almıştı. Şimdi ise gözler ocak ayı zammında. Peki, 2019'da kim ne kadar maaş alacak? İşte muhtemel 2019 Ocak zammı

Bağ-Kur ve işçi emeklileri yasa gereği 6 aylık geçmiş enflasyon oranında zam alıyor. Bu doğrultuda memur maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapılmıştı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL yükselmişti. Ocak ayı zammında belirleyici unsur ise TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranı olacak. Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan enflasyon hedefinin tutması durumunda memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.15 daha zam alacak. Peki, bu durumda kim ne kadar maaş alacak?

Zamlarda belirleyici unsur görev ve kıdem olacak, miktar 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.

3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.

MESLEKLERE GÖRE ZAM ORANI

Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL
Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL
Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL
Profesör 1/4 - 11.552 TL
Doçent 1/4 - 8.613 TL
Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL
Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL
Mühendis 1/4 - 6.683 TL
Öğretmen 1/4 - 4.908 TL
Hemşire 1/4 - 5.139 TL
Avukat 1/4 - 6.355 TL
Polis memuru 1/4 - 5.843 TL
Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL
Memur 1/4 - 4.435 TL

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN YÜKSELDİ

Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak.Gelelim, çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabileceğine. Kıdem tazminatında birinci şart, iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor.

 

 

 

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