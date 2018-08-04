2019’da enflasyonda tek haneyi göreceğiz

Bakan Albayrak, enflasyon ve faiz ile ilgili olarak, “Enflasyon ve faizlerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak NTV’de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Hem enflasyon hem de faizin tekrar zapturapt altına alınıp tek haneli rakamlara düşürülmesini hedefliyoruz. 2019 yılı itibarıyla inşallah tek haneli rakamları göreceğiz. Hatta 2018 sonu itibarıyla düşüş trendini güçlü şekilde göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Bundan daha güçlü adımlar atma süreci devam edecek. Kamudan başlayarak cari harcama, tasarruf, mali disiplin sürecinin adımlarını zaten piyasa görüyor, görmeye devam edecek” dedi.

Para politikasına ve Merkez Bankası’nın son dönemde izlediği stratejiye değinen Albayrak, Bankanın bilgiye güçlü erişimi olduğunu ve bağımsızlığını da biraz buradan aldığını söyledi. “Merkez Bankası faiz artırsaydı bu gündemde pek işe yaramayacaktı belki, öyle mi?” sorusuna karşılık Albayrak, “O anlamda başarılı oldu belki, öyle de yorumlanabilir. Ne deniyor, ‘Arada bir marj ve makas var.’ Merkez Bankası kararında diyor ki, ‘Burada para politikasıyla ilgili sürecin yanında mali politikaları, disiplini de görmemiz lazım. Bununla ilgili adımların ekonomiye, piyasalara etkisini gözlemleyerek bakacağız.’ Herkesin bir ödevi, bu ekonomik planda bir sorumluluğu var. Orta Vadeli Program (OVP) noktasında bizimle paydaşların, ilişkili bakanlıkların, hazinenin, maliyenin görevi var” dedi.

5 YILLIK GÜÇLÜ RESİM

Piyasalara yönelik bugünden yarına tespitlerde bulunmanın doğru olmayacağını dile getiren Albayrak, şunları söyledi: “5 yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki bunun adımlarını OVP açıklandığında, attığımız adımlar noktasında ve tüm bu adımların senkronize, koordine, uyumlu şekilde ulaşmaya çalıştığımız büyük, güçlü ekonomi hedefiyle ne kadar uyumlu olduğunu herkes görecek. Fiyat istikrarı açısından enflasyonun dizginlenip aşağı düştüğünü, büyümeye pozitif etkisini, faizlerin düşüp konuttan tüketime, reel sektör harcamalarına kadar güçlü etki yapacağını herkes görecek. Reel sektör de bundan nasiplenecek. Borçlanma maliyetleri, yatırım noktasındaki maliyetler, enstrüman çeşitliliği, vadelerin uzaması, faizlerin düşmesi istihdama da etki yapacak.”

Albayrak, sermaye piyasalarına yönelik hedeflere ilişkin de bilgi verdi. Sektörün insan kaynağı kalitesinin artırılmasından finans sektöründe sermaye piyasalarının payının yukarıya çekilmesine uzanan bir dizi konu üzerinde durduklarını dile getiren Albayrak, “Türkiye’ye bugünkü tablo yakışmıyor. Piyasa ve pazar genişlemesiyle ilgili çok güçlü adımlar atacağız. Yüzde 5’ler, 8’ler Türkiye’ye yakışmıyor” dedi. Albayrak, “Sihirli kelime uyum. Tek sesli, güçlü, bir hedefe hareket eden, herkesin aynı amaca, hedefe birlikte yürüdüğü, enerjisini buraya harcadığı senkronize, güçlü, koordineli bir ekonomi yönetimine emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR VAR

KÜRESEL ekonominin büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığını ancak Türkiye için tehditlerden daha büyük fırsatların olduğunu belirten Albayrak, “Türkiye’nin, bulunduğu coğrafya, stratejik konumu, küresel ekosistem içinden aldığı pay itibarıyla çok büyük fırsatları var. Bu dönemi güçlü ve kararlı bir ekonomi yönetimiyle birlikte güvenlik, dış politika, savunma ve bütün alanlarla birleştirdiğimizde Türkiye, inanılmaz bir fırsat penceresiyle karşı karşıya” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, katıldıkları bütün küresel toplantılarda ve ülkelerle birebir görüşmelerde bu fırsatların kendilerine önerilen iş birliği ve bu noktada atılacak adımlarda görüldüğünü vurguladı. Bakan Albayrak, G20 özelinde ve katılım sağlanan diğer programlarda Türkiye’nin doğu ve batıyla daha güçlü bir şekilde ortaya konulacak bir ekonomi diplomasisini eş güdümlü yürüteceğini söyledi.

BAKANLIKLARDA YÜZDE 30’A VARAN TASARRUF

GEÇEN süreçte mali disiplin ve bütçe disiplini, fiyat istikrarı anlamında çok güçlü adımlar attıklarını dile getiren Albayrak, alınan kararlar doğrultusunda uygulama açısından tüm bakanlıklarda cari harcamalar noktasında yüzde 30’a varan tasarruf sürecini başlattıklarını bildirdi.

EN GÜÇLÜ, EN GERÇEKÇİ EN SAĞLAM OVP GELİYOR

BAKAN Albayrak, Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin sorulara, “Eylül ayında program açıklandığında art niyetli olmayan herkes, bugüne kadarki OVP’lerin hiçbirine benzemeyen, çok daha sağlam, üretime dayalı, büyüme odaklı, büyük ve güçlü Türkiye hedefini sağlam şekilde destekleyecek bir ekonomi dönüşüm sürecini görecek” yanıtını verdi. Bakan Albayrak, şöyle devam etti: “Çok daha güçlü, çok boyutlu, farklı kesimlerin de işin içinde olduğu, sadece kalkınma, hazine, merkez ve maliye paydaşları değil, reel sektörün, akademisyenlerin, ekonomistlerin de olduğu, farklı paydaşların işin içine girerek, katkı koyarak çok daha gerçekçi, ayakları yere daha sağlam basan bir OVP’den bahsediyoruz. Burada 4 unsur bizim için önemli.

- OVP üzerinde farklı paydaşların da olduğu katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor.

- ‘Yeni Türkiye ve Yeni Ekonomi’ vizyonu dediğimiz resmin çok güçlü bir şekilde ortaya konulması gerekiyor.

- Küresel değişim ve dönüşümü doğru okuyan, bunu bu plana doğru bir şekilde angaje eden küresel dili yakalaması gerekiyor.

- Belki de en önemlisi çok net ve somut hedefleri destekleyecek, politikaları takip edilebilir, ölçülebilir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Bu planın ruhunu üfleyecek en önemli şeylerden biri de ‘uyum’ bunu hayata geçirmek gerekiyor.”