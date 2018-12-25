2019’da 35 yeni mağaza açacak
NG Kütahya Seramik, 2019’da hedef büyüttü.
Gelecek yılki hedeflerini açıklayan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Şu anda yurt içinde 227, yurtdışında 43 mağaza olmak üzere toplam 270 mağazamız var. 2019’da yurt içinde 16, yurt dışında 19 yeni mağaza açarak 270 olan mağaza sayışımızı 305’e çıkaracağız. Seramik alanında dünya markaları çıkarmış İtalya, İspanya ve Çin’e bugün ürün satıyor, ihracata tam gaz devam ediyoruz. 2019’da ihracatta yüzde 100 büyüme için sözleşmelerimizi de imzaladık. Önümüzdeki 3 yılki hedeflerimiz arasında gurur abidesi projeler de var. Dünyanın en büyük projeleri arasında gösterilen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel 450 bin metrekarelik seramikler ürettik.”
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