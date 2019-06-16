2019 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?
Ramazan Bayramı’nı kısa bir süre önce geride bırakan vatandaşlar şimdi Kurban Bayramı heyecanı yaşıyor. Yıllık izin planlarını bayram tatiline göre ayarlayacak olan ya da bu yıl kurban kesecek olanlar, Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman?
Bu yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatil yapma imkanı bulan vatandaşların gözü şimdi Kurban Bayramı takviminde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 2019 dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihlerini de açıklamıştı. Peki, 2019 Kurban Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün olur?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
2016’da; kurban bayramında da dokuz gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiydi. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.
Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan “Kurban bayramında da kesintisiz dokuz gün tatil olacak mı?” sorusunu soracaktır... Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir.
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