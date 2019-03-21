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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.03.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

2019 fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor

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2019 fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor

Fındık üreticilerinin gözü bir süredir destekleme ödemesindeydi. Beklenen açıklama AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den geldi. Güler, alan bazlı gelir desteği için tarih verdi. Peki, 2019 fındık destekleme ödemeleri ne zaman?

Fındık destekleme ödemeleri için tarih açıklaması geldi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti hükümeti tarafından 10 yıldır fındık üreticilerine 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemesi yapıldığını hatırlattı. Ordu'da yaklaşık 122 bin 500 fındık üreticisine 282 milyon TL ödeme yapılacağını aktaran Güler, "Hükümet olarak fındık üreticilerini destekliyoruz. Fındıkta serbest piyasa için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından müdahale alımı yapılmıştı. Serbest piyasada şu anda alım fiyatı da TMO alım fiyatının üzerinde seyrediyor. Ayrıca her yıl Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'ya geldiğinde fındıkta desteklemenin devam edeceğini müjdelemişti. Fındık üreticilerimize yapılacak olan Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri 22 Mart Cuma günü itibarıyla üreticilerimizin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına, TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak" dedi.

 

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