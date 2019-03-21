2019 fındık destekleme ödemeleri ne zaman? 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor
Fındık üreticilerinin gözü bir süredir destekleme ödemesindeydi. Beklenen açıklama AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den geldi. Güler, alan bazlı gelir desteği için tarih verdi. Peki, 2019 fındık destekleme ödemeleri ne zaman?
Fındık destekleme ödemeleri için tarih açıklaması geldi.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti hükümeti tarafından 10 yıldır fındık üreticilerine 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemesi yapıldığını hatırlattı. Ordu'da yaklaşık 122 bin 500 fındık üreticisine 282 milyon TL ödeme yapılacağını aktaran Güler, "Hükümet olarak fındık üreticilerini destekliyoruz. Fındıkta serbest piyasa için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından müdahale alımı yapılmıştı. Serbest piyasada şu anda alım fiyatı da TMO alım fiyatının üzerinde seyrediyor. Ayrıca her yıl Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'ya geldiğinde fındıkta desteklemenin devam edeceğini müjdelemişti. Fındık üreticilerimize yapılacak olan Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri 22 Mart Cuma günü itibarıyla üreticilerimizin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına, TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak" dedi.
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