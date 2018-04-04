2018 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? İşte ödeme planı

Fındık destekleme ödemesi için çiftçilerin araştırması devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında gerçekleştirilen ödemeler dolayısıyla bu yıl da Nisan ayının ilk günleri itibariyle araştırmalarına başlayan çiftçiler, dekar başı 170 lira ödeme alacakları 2018 fındık destekleme ödemeleri araştırmasına başladı. Peki, fındık destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? İşte, detaylı bilgiler

FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fındık destekleme ödemeleri için tarih açıklaması geldi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihlerinde fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını bildirdi.



Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta destekleme ödemesinin 6 Nisan'da başlayacağını belirterek, üreticilere verilecek paranın kentlerin ekonomisine katkı sunacağını vurguladı.



Alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihleri arasında fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını kaydeden Gündoğdu, "Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını 6 Nisan 2018'de saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankalarından alabilir." ifadesini kullandı.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009 yılında ilk defa fındık üreticilerine ödenmeye başlanan desteğin, bu yıl da devam edeceğini anımsattı.



Üreticilere dekar başı 170 lira ödeme yapılacağını belirten Soydan, geçen yıllarda olduğu gibi paranın, üreticilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını ifade etti.



Soydan, Türkiye genelinde destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üreticinin faydalanabileceğine dikkati çekerek, "1 milyon 652 bin dekar alanda üretim yapılan Ordu'da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira ödenecek. Ayrıca bölge illerimizden Giresunlu 75 bin üreticimize yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon'a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak." diye konuştu.



Soydan, destek ödemesi noktasında üreticileri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümete üreticiler adına teşekkür etti.

2017 DESTEKLEME DESTEKLERİ NE KADAR OLMUŞTU?

2017 yılının ödemeleri kapsamında;

fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği için 835 milyon TL, yağlı tohumlu bitkiler (pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi aspir, kanola) desteği için 1 milyar 492 milyon TL, dane mısır desteği için 120 milyon TL, yaş çay desteği için 169 milyon TL, hububat desteği için 360 milyon TL, yem bitkileri desteği için 88 milyon TL, su ürünleri desteği için 5 milyon TL, çiğ süt desteği için 120 milyon TL, buzağı desteği için 850 milyon TL, bombus arısı desteği için 8,5 milyon TL, büyük baş hayvan besi desteği için 75 milyon TL, çay budama masrafı için 2,5 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 60 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 10 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 15,3 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyar 210 milyon liralık hibe desteği verilmişti.