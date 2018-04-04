2018 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? İşte ödeme planı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri 2018 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? İşte ödeme planı
GeriEkonomi 2018 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? İşte ödeme planı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
04.04.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

2018 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? İşte ödeme planı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2018 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? İşte ödeme planı

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek soruları milyonlarca kişinin araştırdığı sorular arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz sene 1 Nisan tarihinde fındık üreticilerinin hesabına yatırılan destekleme ödemeleri, bu yıl dekar başı 170 lira olarak ödenecek. Peki, fındık destekleme ödemeleri 2018 yılında ne zaman yapılacak. İşte, Ordu Milletvekilinin konuyla ilgili yaptığı açıklama ve destekleme miktarları

Fındık destekleme ödemesi için çiftçilerin araştırması devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında gerçekleştirilen ödemeler dolayısıyla bu yıl da Nisan ayının ilk günleri itibariyle araştırmalarına başlayan çiftçiler, dekar başı 170 lira ödeme alacakları 2018 fındık destekleme ödemeleri araştırmasına başladı. Peki, fındık destekleme ödemeleri ne zaman verilecek? İşte, detaylı bilgiler

FINDIK DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Fındık destekleme ödemeleri için tarih açıklaması geldi. 

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihlerinde fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, fındıkta destekleme ödemesinin 6 Nisan'da başlayacağını belirterek, üreticilere verilecek paranın kentlerin ekonomisine katkı sunacağını vurguladı.

Alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 6-20 Nisan tarihleri arasında fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını kaydeden Gündoğdu, "Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını 6 Nisan 2018'de saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankalarından alabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009 yılında ilk defa fındık üreticilerine ödenmeye başlanan desteğin, bu yıl da devam edeceğini anımsattı.

Üreticilere dekar başı 170 lira ödeme yapılacağını belirten Soydan, geçen yıllarda olduğu gibi paranın, üreticilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

Soydan, Türkiye genelinde destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üreticinin faydalanabileceğine dikkati çekerek, "1 milyon 652 bin dekar alanda üretim yapılan Ordu'da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira ödenecek. Ayrıca bölge illerimizden Giresunlu 75 bin üreticimize yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon'a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak." diye konuştu.

Soydan, destek ödemesi noktasında üreticileri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümete üreticiler adına teşekkür etti.

2017 DESTEKLEME DESTEKLERİ NE KADAR OLMUŞTU?

2017 yılının ödemeleri kapsamında;

fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği için 835 milyon TL, yağlı tohumlu bitkiler (pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi aspir, kanola) desteği için 1 milyar 492 milyon TL, dane mısır desteği için 120 milyon TL, yaş çay desteği için 169 milyon TL, hububat desteği için 360 milyon TL, yem bitkileri desteği için 88 milyon TL, su ürünleri desteği için 5 milyon TL, çiğ süt desteği için 120 milyon TL, buzağı desteği için 850 milyon TL, bombus arısı desteği için 8,5 milyon TL, büyük baş hayvan besi desteği için 75 milyon TL, çay budama masrafı için 2,5 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım desteği için 60 milyon TL, sertifikalı fidan kullanım desteği için 10 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 15,3 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyar 210 milyon liralık hibe desteği verilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Galip Öztürk'ün sahibi olduğu holding, Tukaş Salça'ya ortak oldu

Üç yılda 50 milyon ciroya çıktı hedefine Avrupa'yı koydu

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?