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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.01.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

20 Ocak Pazar günü altın fiyatları nasıl işlem görüyor?

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20 Ocak Pazar günü altın fiyatları nasıl işlem görüyor?

Altın fiyatları 20 Ocak Pazar günü güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. Alım ya da satım işlemlerine yön vermek isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı 20 Ocak altın fiyatları, haftayı düşüşle kapamıştı. Peki, şu ana gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Altın fiyatları, haftanın ilk mesai günü öncesinde birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Son bir haftanın en düşük seviyesinde yer alan gram altın fiyatları, 20 Ocak Pazar günü güncel fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadardan seyrediyor? İşte, güncel gram ve çeyrek fiyatları

20 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Piyasalardan alınan güncel altın fiyatları bilgisi;

Gram altın, alışta 217- satışta 219

Çeyrek altın, alışta 355 - satışta 362

Yarım altın, alışta 711, satışta 725,

Cumhuriyet altını, alışta 1463, satışta 1478 lira seviyesinden işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN BU LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ

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