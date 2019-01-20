20 Ocak Pazar günü altın fiyatları nasıl işlem görüyor?
Altın fiyatları 20 Ocak Pazar günü güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. Alım ya da satım işlemlerine yön vermek isteyen birçok kişinin merakla araştırdığı 20 Ocak altın fiyatları, haftayı düşüşle kapamıştı. Peki, şu ana gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları, haftanın ilk mesai günü öncesinde birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Son bir haftanın en düşük seviyesinde yer alan gram altın fiyatları, 20 Ocak Pazar günü güncel fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, altın fiyatları şu an ne kadardan seyrediyor? İşte, güncel gram ve çeyrek fiyatları
20 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Piyasalardan alınan güncel altın fiyatları bilgisi;
Gram altın, alışta 217- satışta 219
Çeyrek altın, alışta 355 - satışta 362
Yarım altın, alışta 711, satışta 725,
Cumhuriyet altını, alışta 1463, satışta 1478 lira seviyesinden işlem görüyor.
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