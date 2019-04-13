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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

19 Nisan son gün... Kampanyadan 4 bini aşkın kişi yararlandı

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19 Nisan son gün... Kampanyadan 4 bini aşkın kişi yararlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı. 3 bin 883 konut ve iş yeri alıcısı toplam 225 milyon 924 bin liralık borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazanırken borcunun tamamını kapatamayan 506 konut ve iş yeri alıcısı ise 18 milyon 527 bin liralık peşin ödeme ile kampanyadan yararlanma imkanı buldu. Kampanya kapsamında 244 milyon 451 bin liralık borcun yüzde 74'üne karşılık gelen 182 milyon 77 bin liralık kısmı, kişisel birikimlerle ödendi, vatandaşlar kredi kullanmadan tasarrufla gelen bu tutarı ekonomiye kazandırdı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.

TOKİ tarafından borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

21 Mart'ta başlayan indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Nisan Cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanıyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalandı.

KİŞİSEL TASARRUFLA 182 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kampanyanın ilk 16 gününde borcunun tamamını kapatan ve kısmi ödeme yapan vatandaşlarla beraber toplam 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı 244 milyon 451 bin liralık borcunu kapatarak indirim kampanyasından yararlandı.

Bu yıl yüzde 22 oranında indirim yapılan kampanyadan ilk 16 günde 3 bin 883 konut ve iş yeri alıcısı 225 milyon 924 bin liralık borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Borcunun tamamını kapatamayan 506 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları 18 milyon 527 bin liralık peşin ödemelerle indirim kampanyasından yararlandı.

Kampanya kapsamında toplam 244 milyon 451 bin liralık borcun yüzde 74'üne karşılık gelen 182 milyon 77 bin liralık kısmı, kişisel birikimlerle ödendi. Borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazanan vatandaşlar böylelikle kredi kullanmadan tasarrufla gelen bu tutarı ekonomiye kazandırmış oldu.

210 BİN KİŞİ YARARLANACAK

210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceği kampanyaya, başvuru yapmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Satışları 2017 sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksidi 2017 sonuna kadar başlayan konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabileceği kampanyaya, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. 

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