186 ülkeye Türk derisi
RUSYA ile yaşanan sıkıntılı günlerin ardından yaşanan gelişmelerin Türk deri, ayakkabı ve saraciye ihracatçısı için yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak;
“Rusya ile yaşanan sıkıntılı günler sonrasında ihracat pazarlarını çeşitlendirerek daha dengeli ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdik. 2017 itibariyle İDMİB olarak 186 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz döneme kıyasla ihracat pazarlarımız bugün çok daha dengeli bir yapıya kavuştu. Örneğin 2013’te Rusya’nın deri mamulleri sektörümüz ihracatı içerisindeki payı yüzde 28 iken, 2017’de yüzde 13 oldu. Almanya, İspanya, ABD gibi katma değerli ihracatın gerçekleştirildiği ülkelerin payı ise düzenli olarak artış gösterdi. Rusya’nın sektörümüz ihracatı içerisindeki payı 15 puan düşmesine rağmen bu oran ihracat pazarlarımız arasında daha dengeli bir şekilde dağıldı” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle