180 yıllık bina otel oldu
AVRUPA’nın en büyük otel zincirlerinden AccorHotels çatısı altında bulunan MGallery otel koleksiyonunun Türkiye’deki ilk örneği olan ‘The Galata İstanbul Hotel MGallery by Sofitel’ Karaköy’de 180 yıllık tarihi binada açıldı.
1836-1842 yılları arasında La Banque de Constantinople olarak inşa edilen 180 yıllık binada restorasyon 3 yıl sürdü. AccorHotels Ülke Genel Müdürü Murat Kadaifçioğlu, “Dünyada toplam 95 ülkede 4 bin 300 oteli ile hizmet veren grup 2007 tarihinde Türkiye pazarına girdi ve kısa bir sürede Novotel, ibis, Mercure, Pullman, MGallery gibi markaları ile 13 farklı şehirde 45 oteli ile sektörün en önemli oyuncularından biri haline geldi.
5’i önümüzdeki yıl olmak üzere 2023’e kadar 100 otel sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Grubumuzun en yeni üyesi MGallery ile bir otelden çok daha fazlasını misafirlerimize sunacağız. Haliç ve Boğaz manzarasına sahip The Galata İstanbul Hotel MGallery By Sofitel, 4 executive suite, 7 junior suite, 19 deluxe, 41 superior ve 12 klasik odaya sahip” dedi.
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