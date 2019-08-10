17 yılın ilk cari fazlası

TÜRKİYE, 12 aylık cari dengede 17 yılın ardından ilk kez fazla verdi. Son 12 aylık cari denge, 538 milyon dolarla, Kasım 2002’den bu yana ilk kez artı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı arttırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik” dedi.

Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Albayrak, “Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

ENERJİ AÇIĞI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari açık haziranda 548 milyon dolar düzeyinde olurken, son 12 aylık cari denge artı 538 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde parasal olmayan altın ihracatı 141 milyon dolara gerilerken, ihracatı 589 milyon dolar oldu. Böylece parasal olmayan altın kalemi haziranda 448 milyon dolar açık verdi. Türkiye’nin ödemeler dengesinde önemli bir yer tutan enerji kaleminde ise, haziranda 488 milyon dolarlık ihracat yapılırken, enerji ithalatı 2 milyar 872 milyon dolarla Haziran 2017’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Böylece enerji kaleminde haziranda verilen net açık 2 milyar 384 milyon dolarla, 26 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

4 MİLYAR $ FAZLA

Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık cari dengenin 538 milyon dolar fazla ile belirgin iyileştiğini söyledi. Temmuz ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin, son 12 aylık cari dengenin 4 milyar dolar civarında bir fazla verilebileceğine işaret ettiğini aktaran Bürümcekçi, “Son bir yılda ekonomik aktivitede önce durgunluk sonra da resesyon yaşanmasıyla, enerji ve altın dışı açıkta belirgin iyileşme eğilimi gözlenmekte. Dış talebin küresel krize göre daha güçlü seyretmesi sayesinde ise cari dengedeki iyileşme 2001 krizine benzer boyutlara ulaşacak gibi görünmektedir” şeklinde konuştu.

BAKAN ALBAYRAK’TAN TİM’E ZİYARET

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul’da ziyaret etti. TİM Sektör Konseyi’ni temsilen 17 ihracatçı sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda, Albayrak ihracatçıların hedeflerini, sektörlerdeki sorunları ve talepleri dinledi. TİM Başkanı İsmail Gülle “Bakanımızın da bizlere verdiği destek ile ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız tam. Bu yıl 182 milyar dolar hedefimizi, 2023 yılında 226.6 milyar dolara taşımak en kritik önceliğimiz” dedi.

TURİZM GELİRLERİYLE TOPARLANMA SÜRECEK

CARİ dengedeki iyileşmenin, büyüme zayıf kaldıkça devam edeceğini anlatan Bürümcekçi, şunları kaydetti: “Önceki yıl cari açığı arttıran faktörlerin başında gelen enerji ticaretindeki gelişmelerin devam edip etmeyeceği kritik görünürken, petrol fiyatlarının son dönemdeki gerilemeyle 2018 ortalaması olan 72 doların altına inmesi cari açığı azaltıcı etki getirmeye başladı. Altın ticaretinde ise geçen yıl ilk altı ayda verilen 7.6 milyar dolar net açık bu yıl aynı dönemde 3.6 milyar dolara geriledi. Ayrıca, ilk çeyrek milli gelir ve ikinci çeyrek öncü verilerinden görüldüğü gibi ekonomik aktivitedeki toparlanmanın zayıf kaldığı anlaşılmaktadır. Bu gelişmenin, dış ticaret açığı üzerinde diğer unsurlardan daha güçlü etkide bulunduğunu düşünmekteyiz. Buna ek olarak, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmelidir. Buna karşılık, AB pazarı ve genel olarak küresel çapta büyümede gözlenen yavaşlamanın ihracat artış hızımızı olumsuz etkileme olasılığı artmaktadır. Bu doğrultuda, 2019 sonu cari denge tahminimizi 2 milyar dolar fazlaya revize ederken, bu tahmin üzerinde risklerin dengeli olduğunu düşünmekteyiz”