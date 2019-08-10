17 yılın ilk cari fazlası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri17 yılın ilk cari fazlası
GeriEkonomi 17 yılın ilk cari fazlası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
ANKARA
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

17 yılın ilk cari fazlası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
17 yılın ilk cari fazlası

Türkiye, 12 aylık cari dengede 538 milyon dolarla Kasım 2002’den bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı arttırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik” dedi.

TÜRKİYE, 12 aylık cari dengede 17 yılın ardından ilk kez fazla verdi. Son 12 aylık cari denge, 538 milyon dolarla, Kasım 2002’den bu yana ilk kez artı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı arttırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik” dedi.

Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Albayrak, “Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

ENERJİ AÇIĞI DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari açık haziranda 548 milyon dolar düzeyinde olurken, son 12 aylık cari denge artı 538 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde parasal olmayan altın ihracatı 141 milyon dolara gerilerken, ihracatı 589 milyon dolar oldu. Böylece parasal olmayan altın kalemi haziranda 448 milyon dolar açık verdi. Türkiye’nin ödemeler dengesinde önemli bir yer tutan enerji kaleminde ise, haziranda 488 milyon dolarlık ihracat yapılırken, enerji ithalatı 2 milyar 872 milyon dolarla Haziran 2017’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Böylece enerji kaleminde haziranda verilen net açık 2 milyar 384 milyon dolarla, 26 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

17 yılın ilk cari fazlası

4 MİLYAR $ FAZLA

Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık cari dengenin 538 milyon dolar fazla ile belirgin iyileştiğini söyledi. Temmuz ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin, son 12 aylık cari dengenin 4 milyar dolar civarında bir fazla verilebileceğine işaret ettiğini aktaran Bürümcekçi, “Son bir yılda ekonomik aktivitede önce durgunluk sonra da resesyon yaşanmasıyla, enerji ve altın dışı açıkta belirgin iyileşme eğilimi gözlenmekte. Dış talebin küresel krize göre daha güçlü seyretmesi sayesinde ise cari dengedeki iyileşme 2001 krizine benzer boyutlara ulaşacak gibi görünmektedir” şeklinde konuştu.

17 yılın ilk cari fazlası

BAKAN ALBAYRAK’TAN TİM’E ZİYARET

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyelerini İstanbul’da ziyaret etti. TİM Sektör Konseyi’ni temsilen 17 ihracatçı sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda, Albayrak ihracatçıların hedeflerini, sektörlerdeki sorunları ve talepleri dinledi. TİM Başkanı İsmail Gülle “Bakanımızın da bizlere verdiği destek ile ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız tam. Bu yıl 182 milyar dolar hedefimizi, 2023 yılında 226.6 milyar dolara taşımak en kritik önceliğimiz” dedi.

17 yılın ilk cari fazlası

TURİZM GELİRLERİYLE TOPARLANMA SÜRECEK

CARİ dengedeki iyileşmenin, büyüme zayıf kaldıkça devam edeceğini anlatan Bürümcekçi, şunları kaydetti: “Önceki yıl cari açığı arttıran faktörlerin başında gelen enerji ticaretindeki gelişmelerin devam edip etmeyeceği kritik görünürken, petrol fiyatlarının son dönemdeki gerilemeyle 2018 ortalaması olan 72 doların altına inmesi cari açığı azaltıcı etki getirmeye başladı. Altın ticaretinde ise geçen yıl ilk altı ayda verilen 7.6 milyar dolar net açık bu yıl aynı dönemde 3.6 milyar dolara geriledi. Ayrıca, ilk çeyrek milli gelir ve ikinci çeyrek öncü verilerinden görüldüğü gibi ekonomik aktivitedeki toparlanmanın zayıf kaldığı anlaşılmaktadır. Bu gelişmenin, dış ticaret açığı üzerinde diğer unsurlardan daha güçlü etkide bulunduğunu düşünmekteyiz. Buna ek olarak, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmelidir. Buna karşılık, AB pazarı ve genel olarak küresel çapta büyümede gözlenen yavaşlamanın ihracat artış hızımızı olumsuz etkileme olasılığı artmaktadır. Bu doğrultuda, 2019 sonu cari denge tahminimizi 2 milyar dolar fazlaya revize ederken, bu tahmin üzerinde risklerin dengeli olduğunu düşünmekteyiz”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın yolcu taşıyacak
Sadece 7 iş günü içinde rekor başvuru geldi...
Binlerce kişi başvurmuştu! Dev spor salonuna sığmadılar
Bayram yoğunluğu başladı... Ek seferler konuldu, takviye personel görevlendirildi