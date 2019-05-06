17 milyon dolarlık tişört

Cem Altan 1.5 yaşındayken babasını kaybetti... Annesi terziydi ve bir moda evi vardı. Üniversite zamanı geldiğinde onu İngiltere’ye tekstil mühendisi okumak için gönderdiğinde yıl 1976’ydı... Cem Altan, üniversiteyi bitirdikten sonra İngiltere’nin Nottingham bölgesinde iş görüşmelerine başladı. Benetton’ın iş ilanı dikkatini çekti ve başvurdu. 300 kişi arasından Altan’ı seçtiler... Bu mağazada kısa sürede yükseldi ve mağaza müdürü oldu. 1984 yılında ise annesini yalnız bırakmamak için Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Nereye iş için başvuruda bulunsa kabul ediliyordu... Sonunda Altınyıldız’da işe başladı. Daha sonra Çarşı mağazasında yönetici konumuna yükseldi. 1987 yılında ise tecrübesini kendi işinde kullanmak için buradan ayrıldı.

Mağaza kuracak parası yoktu ama koleksiyonları markalar tarafından çok beğenilmişti. Birçok marka ile yaptığı görüşmelerde koleksiyonlarını kabul ettiler ancak ödeme sorunu nedeniyle bu işte fazla tutunamadı. Sonra bir gün bavuluna ürünleri doldurup yollara düştü. Nottingham’da çalmadık kapı bırakmadı ama bir türlü anlaşma imzalayamadı. Sonra rotasını Manchester’a çevirdi. Bir marka Türkiye’den getirdiği çorapları çok beğendi. İlk işi de bu oldu... Daha sonra bu firma havlu, bornoz ve tişört gibi ürünleri de yaptırmaya başladı...

3 ÖNEMLİ ÜLKE

1991 yılı itibariyle üretime yöneldiklerini söyleyen Aycem Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cem Altan, şirketin hikayesini şöyle anlattı: “İlk fabrikayı da 1992 yılında İstanbul Gürpınar’da kurduk. Debenhams, Ted Baker London, Urban Outfitters, Zalando ve Next gibi markalara bayan, çocuk ve erkek için örme dış giyim imalatı yapmaya başladık. 2000 yılından itibaren ise kurduğumuz tasarım bölümü ile artık kendi koleksiyonlarımızı yapar olmuştuk. Bu alana çok önem verdik. Erkek ve çocuk için bugün tişört, eşofman ve sweatshirt gibi ürünler üretiyoruz. İhracatımızın önemli bir bölümünü İngiltere, Amerika ve Hollanda’ya gerçekleştiriyoruz.

22 TASARIMCI VAR

2001 yılı itibariyle İstanbul Esenyurt’ta 20 bin metrekarelik bir fabrika kurduk. Tüm üretimimizi buraya taşıdık. 2016 yılında ise Çanakkale’de bir fabrika daha kurduk. Bugün tüm üretimimiz İstanbul ve Çanakkale’deki iki fabrikamızda gerçekleşiyor. Toplam çalışan sayımız 1000’e yaklaşıyor. 17 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Tasarım ekibimiz her geçen gün büyüyor. Bu alanda 22 tasarımcı ile çalışıyoruz. İhracatı ve üretimi arttırmak için tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Sektörün en önemli sorunu bugün kalifiyeli eleman... Bu alanda çok büyük bir açığımız var. Tekstil sektörü süreklilik gerektiren bir meslek. Çalışanlarımızın önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Daha çok kadına istihdam alanı yaratmayı planlıyoruz.”

ALMANYA’DA 5 YILDA 150 MAĞAZA AÇACAK

25 ülkede faaliyet gösteren Simit Sarayı; bu yıl girdiği Slovenya, Fas, Tunus, Cezayir pazarlarının yanı sıra, bulunduğu ülkelerde de büyüme atağında. 2012 yılından bu yana Almanya’da faaliyet gösteren Simit Sarayı, ülkede 5 yılda 150 mağaza açmak üzere Salık&Uzunyakup Holding ile anlaşma sağladı. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu; İlhan Salık, Emrah Uzunyakup ve Ufkun Salık ile anlaşma imzaladı. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Almanya pazarı, büyüme potansiyelimizi en iyi değerlendirdiğimiz pazarlardan birisi. Dünyada yeni ülkelerde ve bulunduğumuz pazarlarda yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

HAMSİ İHRACATINDA LİDER FRANSA OLDU

TÜRKİYE’den su ürünleri avlanma sezonunda 18 ülkeye 4 milyon 984 bin 364 dolarlık hamsi ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 dönemini kapsayan av sezonunda 18 ülkeye bin 172 ton hamsi satıldı. Fransa bu dönemde en fazla hamsinin ihraç edildiği ülke oldu. Bu ülkeye 1 milyon 519 bin 367 dolar karşılığında 285 ton hamsi gönderildi. Fransa’ya hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 11, tutar bakımından yüzde 4 artış gösterdi. Fransa’yı, 232 ton karşılığı 1 milyon 384 bin 102 dolar tutarla Belçika ve 266 ton hamsi karşılığı 684 bin 39 dolar tutarında ihracatla Almanya izledi.

2.1 MİLYAR TL’LİK PAZARDA BÜYÜYECEK

İSPANYA ve Latin Amerika’da 1200’den fazla franchise bayisi ile çamaşır yıkama ve kuru temizleme servisi veren Mr Jeff, Türkiye pazarına girme kararı aldı. Başlangıç olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de franchise vermeye başlayan Mr Jeff sene sonuna dek 150 bayiye ulaşacak. Mr Jeff Türkiye Büyüme Sorumlusu Gökhan Karakoç, “Türkiye’de 2.1 milyar liralık pazar hacmine sahip olan yıkama ve kuru temizleme sektörü, yılda yüzde 19’luk büyüme gösteriyor. Dijital yaklaşımımız ve aylık üyelik planlarımız sayesinde kuru temizleme sektörünün geleneksel işleyişini değiştirme hedefindeyiz. Türkiye, maksimum getiri sağlayacağımız ülkelerin başında geliyor” dedi.