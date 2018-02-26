154 proje 150 milyon dolarlık maliyet avantajı sağladı

Ülker Spor Salonu’ndaki ödül töreninde yarışmada birinci seçilen projelerin sahiplerine ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yönetim Kurulu Başkanı’nın her yıl farklı alanda verilen Özel Ödülü’nü bu sene “Sıfır İş Kazası” kategorisinde verdi.

Murat Ülker, “Benim için, hiçbir başarı kriteri, Yıldız Holding bünyesinde çalışan tüm çalışanlarımızın, sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değil. Kabul edilebilir tek hedefim Sıfır İş Kazası. Hepimiz iş güvenliği odaklı düşünerek ve bu doğrultuda davranarak hem kendimiz hem de iş arkadaşlarımız için iş kazası riskini sıfırlamalıyız” dedi.

BU YIL 5 BİN İSTİHDAMLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de törende Yıldız Holding’in geçen yılı başarıyla kapattığını belirterek şöyle konuştu:

“Yıldız Holding olarak 2017'yi 42,3 milyar TL ciro ile kapatıyoruz. Geçen yıl yüzde 22'lik bir büyümeye imza attık. 14 ülkede toplamda 80 fabrikamız, bunların 55 tanesi ülkemizde. Tüm atıştırmalık grubumuzun Türkiye odaklı ihracat hedefi 900 milyon lira.

Büyümemizin arkasında, devletimizin çalışanlarımızın, çiftçimizin, tüm paydaşlarımızın gücünü hissediyoruz. Tonlarca ham madde alımıyla çiftçiler ve aileleriyle birlikte 1 milyonu aşkın insana dokunuyor, hayatlarına değer katıyoruz. Bu vatan topraklarının markası olan Ülker’i çiftçilerimiz ve onların aileleriyle birlikte ileriye taşıyoruz. Çiftçilerimizden her yıl 1 milyon tonu aşan hammadde alarak birlikte büyüyoruz.

Onlardan aldığımız güçle Türk ekonomisi ve istihdamı için çalışmaya devam ediyoruz. Başarılı bir 2017’yi geride bıraktık. Geçen yıl Kerevitaş, Besler gibi güçlü bir markayı da bünyesine kadar Türkiye’nin halka açık en büyük ikinci gıda şirketi oldu. 2018 için heyecanlıyız. Türkiye’nin 81 ilinde 5600 mağaza ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pazarın en hızlı büyüyen perakendecisi olan ŞOK Marketler’in halka arz sürecini de başlattık. 2017’de de 5000 kişiyi işe alarak istihdamımızı %11 artırdık. 2018’de günde 3 ŞOK mağazası açmaya devam edeceğiz. Bu yılda 5000 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Yıldız Holding’in hedefi sadece istihdamı artırmak değil, çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı ve ailelerinin yanına sağlıklı, mutlu bir şekilde dönmeleri . Bu her zaman en büyük hedefimiz ve önceliğimiz”

Bu yıl “İş güvenliği” temasıyla verilen Senenin Yıldızları Ödülleri’ne Amerikalı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Lee Shelby ve Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur da konuk konuşmacı olarak katıldı.