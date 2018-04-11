150 milyonluk Konya fonu

FİNANSAL çeşitlilik arayışının arttığı gayrimenkul sektöründe fonlara ilgi de giderek artıyor. Çok sayıda yatırımcıdan toplanan paraların bir elden yönetilmesiyle, bireysel olarak yatırım yapılamayan büyük ölçekli gayrimenkullere yatırım yapılabilmesi sağlanıyor. Buna en son örnek Konya’daki gayrimenkul projesinden geldi. Emlak Konut GYO’nun ihale ettiği Konya’daki arsada Torkam İnşaat tarafından geliştirilen proje için gayrimenkul yatırım fonu (GYF) kuruldu. Yakın zamanda yatırımcılara sunulacak GYF’nin yönetimi, fonun kurucusu olan Global MD Portföy Yönetimi tarafından yapılacak. 163 ticari birimi kapsayan ve büyüklüğü 130-150 milyon TL arasında olan Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu, Emlak Konut’un yatırımcı olarak yer aldığı ilk GYF olma özelliğini de taşıyor. Kurulacak fonda Emlak Konut GYO yüzde 10.5, Torkam İnşaat yüzde 24.5 ve Global Menkul Değerler yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında çekirdek yatırımcı olarak ortak olacak. Fonun kalan yüzde 60’lık bölümü ise yerli ve yabancı yatırımcılara sunulacak. Fon, her yıl yatırımcılarına kira getirilerinden kâr payı da dağıtacak.

DÖNGÜSEL SORUN

Fon tanıtım toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Birçok projemizde kamu alanları, sosyal alanlar, ticari alanlar gibi üniteleri de hayata geçirerek tek başına konut-ofis alanı üretmiyoruz. Bugünkü ortamda yüklenicilerin en iyi projelerde karının yüzde 10-15 olduğunu düşünürseniz, yüksek faiz ve uzun vadeyi de hesaba katınca sorun oluşuyor. Nakit akış noktasında ister istemez uzun vadeler sorunlu. Projeyi 36 ayda bitirmek durumunda ancak vade 60 ay. Bu bir finans problemi. Döngüsel bir sorun var. Elinizdeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek lazım” dedi.

100 milyon ve üzeri olan ticari yatırımlar için bireysel yatırımcı bulmanın zor olduğunu belirten Kurum, GYF’ler ile hem ortak yatırımcılar oluştuğunu, hem de ortaya çıkan değeri herkesin paylaştığını dile getirdi. Kurum, “Sektörümüzde geliştiricilerin artık geleneksel satış modellerine alternatif yöntemler bulması gerekiyor. Bu uygulamaların artması ile birlikte gayrimenkul pazarının genişlediğini ve derinleştiğini göreceğiz. Yerli ve yabancı yatırımcıya arz edilecek fonu, en iyi şekilde anlatmak için roadshowlar da düzenlenecek” diye konuştu.

Soldan sağa: Global MD Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Braida Fernandez, Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Göker.

3 AY HASILATI 1 MİLYARI AŞTI

EMLAK Konut’un geçen yıl 1 milyon metrekare brüt alana karşılık 7 milyar 400 milyon lira ciro elde ettiğini dile getiren Murat Kurum, “Tarihimizin en büyük cirosu oldu bu. Aktif varlığımız yüzde 10 artışla 20.6 milyara ulaştı. 2018 hedeflerimizde ilk çeyrekte 1 milyar 140 milyon satış hedefimiz vardı. 1 milyar 50 milyon lira oldu. 144 bin metrekare bağımsız bölüm satış hedefimiz vardı. Bu da 151 bin metrekare oldu” dedi.