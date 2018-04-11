150 milyonluk Konya fonu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri150 milyonluk Konya fonu
GeriEkonomi 150 milyonluk Konya fonu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
11.04.2018 - 21:49, Son Güncelleme:

150 milyonluk Konya fonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
150 milyonluk Konya fonu

Son dönemde ilginin arttığı gayrimenkul yatırım fonlarına bir yenisi daha eklendi. Emlak Konut GYO’nun ihale ettiği Konya’daki arsada Torkam İnşaat tarafından inşa edilen projedeki 163 dükkân için gayrimenkul yatırım fonu (GYF) kuruldu. 150 milyon liralık büyüklüğe sahip ‘Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu’, yatırımcısına kira gelirinden kâr payı dağıtacak.

FİNANSAL çeşitlilik arayışının arttığı gayrimenkul sektöründe fonlara ilgi de giderek artıyor. Çok sayıda yatırımcıdan toplanan paraların bir elden yönetilmesiyle, bireysel olarak yatırım yapılamayan büyük ölçekli gayrimenkullere yatırım yapılabilmesi sağlanıyor. Buna en son örnek Konya’daki gayrimenkul projesinden geldi. Emlak Konut GYO’nun ihale ettiği Konya’daki arsada Torkam İnşaat tarafından geliştirilen proje için gayrimenkul yatırım fonu (GYF) kuruldu. Yakın zamanda yatırımcılara sunulacak GYF’nin yönetimi, fonun kurucusu olan Global MD Portföy Yönetimi tarafından yapılacak. 163 ticari birimi kapsayan ve büyüklüğü 130-150 milyon TL arasında olan Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu, Emlak Konut’un yatırımcı olarak yer aldığı ilk GYF olma özelliğini de taşıyor. Kurulacak fonda Emlak Konut GYO yüzde 10.5, Torkam İnşaat yüzde 24.5 ve Global Menkul Değerler yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında çekirdek yatırımcı olarak ortak olacak. Fonun kalan yüzde 60’lık bölümü ise yerli ve yabancı yatırımcılara sunulacak. Fon, her yıl yatırımcılarına kira getirilerinden kâr payı da dağıtacak.

DÖNGÜSEL SORUN

Fon tanıtım toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Birçok projemizde kamu alanları, sosyal alanlar, ticari alanlar gibi üniteleri de hayata geçirerek tek başına konut-ofis alanı üretmiyoruz. Bugünkü ortamda yüklenicilerin en iyi projelerde karının yüzde 10-15 olduğunu düşünürseniz, yüksek faiz ve uzun vadeyi de hesaba katınca sorun oluşuyor. Nakit akış noktasında ister istemez uzun vadeler sorunlu. Projeyi 36 ayda bitirmek durumunda ancak vade 60 ay. Bu bir finans problemi. Döngüsel bir sorun var. Elinizdeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek lazım” dedi.

100 milyon ve üzeri olan ticari yatırımlar için bireysel yatırımcı bulmanın zor olduğunu belirten Kurum, GYF’ler ile hem ortak yatırımcılar oluştuğunu, hem de ortaya çıkan değeri herkesin paylaştığını dile getirdi. Kurum, “Sektörümüzde geliştiricilerin artık geleneksel satış modellerine alternatif yöntemler bulması gerekiyor. Bu uygulamaların artması ile birlikte gayrimenkul pazarının genişlediğini ve derinleştiğini göreceğiz. Yerli ve yabancı yatırımcıya arz edilecek fonu, en iyi şekilde anlatmak için roadshowlar da düzenlenecek” diye konuştu.

150 milyonluk Konya fonu
Soldan sağa: Global MD Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Braida Fernandez, Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Global Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Göker.

3 AY HASILATI 1 MİLYARI AŞTI

EMLAK Konut’un geçen yıl 1 milyon metrekare brüt alana karşılık 7 milyar 400 milyon lira ciro elde ettiğini dile getiren Murat Kurum, “Tarihimizin en büyük cirosu oldu bu. Aktif varlığımız yüzde 10 artışla 20.6 milyara ulaştı. 2018 hedeflerimizde ilk çeyrekte 1 milyar 140 milyon satış hedefimiz vardı. 1 milyar 50 milyon lira oldu. 144 bin metrekare bağımsız bölüm satış hedefimiz vardı. Bu da 151 bin metrekare oldu” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Benim de bilgilerim satıldı

Yunan adalarına kapıda vizeye devam

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?