150 milyon liralık yatırım yaptı, Her evi hedefledi
Mobilya sektöründe Yataş ve Enza Home ile faaliyet yürüten Yataş Grubu, farklı zevk gruplarına hitap etmek ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla yeni bir marka daha geliştirdi.
Grup, Divanev adını verdiği yeni markasıyla, geleneksel ve modern anlayışın sentezlendiği koleksiyonların 1500-3000 metrekarelik mağazalarda satışa sunacak.
Yataş Grubu CEO’su Nuri Öztaşkın, Divanev’in Türkiye’nin farklı illerinde birçok yatırımcıya alternatif olacağını belirtirerek, “Daha markamızı oluşturma aşamasında birçok bayilik talebi aldık. Şu anda 7-8 bayiyle faaliyete başladık. Bu yıl sonuna kadar 20 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. Her eve girmeyi istediğimiz Divanev’in bayi sayısını 2020 yılında 100’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi.
150 MİLYON TL YATIRIM
Son 5 yılda yüzde 30 ile yüzde 50 arasında ciro büyümesi sağladıklarını kaydeden Öztaşkın, şöyle konuştu: “Sektördeki daralmaya rağmen maliyette verimlilik sağlayarak, tüketiciye ulaşmayı başardık. Son 3 yılda mobilya üretimine 150 milyon TL yatırım yaptık. Bu süreçte çok güzel bir büyüme ve ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Grup olarak sektörde ikinci sıradayız. Mobilyada çok değişik zevk grupları var. Biz tüm bu gruplara hitap etmek amacıyla geleneksel ve moderni sentezleyen anlayışımızı yansıtacak Divanev markasının isim haklarını 2018’de satın aldık. Divanev ile Türk evlerine ve Türk yaşam tarzına uygun mobilya ve uyku alanında çok geniş bir ürün portfüyle piyasadayız.” Divanev, hem çeşit hem de fiyat aralığı olarak geniş bir hedef kitleye hitap edeceğini söyleyen Yataş Grup Genel Müdürü Nevzat Yıldız da, “Divanev için 65 milyon TL bütçe ayırdık. 2020 yılında Divanev ile 200 milyon TL ciro rakamını yakalamayı planlıyoruz. İş ortaklarımızla birlikte 2020 yılında 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacağız. En büyük hedefimiz, Divanev’in 5 yıl içinde mobilya sektöründe Türkiye’nin ilk 5 markası arasına girmek” diye konuştu.
KDV İNDİRİMİ İLE YÜZDE 10 BÜYÜRÜZ
NURİ Öztaşkın, mobilya sektöründe bu yıl yüzde 15 daralma beklendiğini hatırlatarak, “Sektör gerek iç piyasa, gerekse ihracat açısından önemli bir büyüme potansiyeline bağlı. Bunun için yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi yönünde bir talebimiz var. Bu konuda sektör olarak KDV indirimi taleplerimizi ilgili kurumlara ilettik, iletmeye devam ediyoruz. KDV indirimi ile şu anda 10 milyar dolar büyüklüğü olan sektörde yüzde 10 büyüme sağlanır” dedi.
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