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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
BÜLENT SARIOĞLU/ ANKARA
30.03.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

140 milyarlık KDV iadesinden vazgeçildi

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140 milyarlık KDV iadesinden vazgeçildi

AK Parti, CHP ve MHP Katma Değer Vergisi (KDV) Yasası üzerinde son dakikada getirdikleri önergelerle milletvekilleri ve generallere yeni haklar tanıdı. Ayrıca geçmiş dönemlere ait birikmiş devreden KDV’lerin iadesinden de vazgeçildi. Düzenleme; 60 milyar lirası belediye ve kamu, 80 milyar lirası da özel sektör olmak üzere yaklaşık 140 milyar liralık KDV'nin iadesini kapsıyordu.  

Genel Kurul’da görüşülen KDV Yasası’na iki yeni madde ihdasına ilişkin önergeler son anda gündeme geldi. AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin imzalarını taşıyan önergeler, HDP’nin itirazına karşın kabul edildi. 

Yasaya eklenen ilk maddeye göre, TBMM üyeleri ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin en üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanacaklar. 

GENERALLER, AMİRALLER 

İkinci madde ihdası da Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, general ve amirallerle ilgili oldu. Buna göre, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, bu görevlerden emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hakları, TBMM üyeleriyle eşitlendi. Bu statüde olanların sağlık giderleri, milletvekillerinin bağlı oldukları esaslara göre kendi kurumlarının bütçelerinden karşılanacak. 

YÜKSEK YARGIYA DA VERİLMİŞTİ

Bu hak daha önce ayrı bir yasayla yüksek yargı üyeleri ve aile fertleri için de tanınmıştı.

HDP: BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ

Yeni madde ihdaslarına HDP yönetimi itiraz etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, öncelikle “usul yönünden” yanlışlık olduğunu belirtti. Beştaş, “Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda, bu kadar vahim olayların yaşandığı, hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı ortamda biz ne görüşüyoruz; milletvekillerinin sosyal haklardan, kamu kurum ve kuruluşlardan yararlanmasını. Ben de bir milletvekili olarak bunu katiyen reddediyorum. Biz bu ayrıcalığı istemiyoruz. Bu tarihi bir gündür. Milletvekilleri sosyal tesislerden en yüksek devlet memuru statüsünde yararlansın, diyorsunuz. Çocuk istismarları araştırılsın, dediğimizde reddediliyor. Bu yapılan suçtur ve biz bu suça ortak olmayacağız” diye konuştu.

Oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün ise “Gruplar arasında bir uzlaşma söz konusu olduğu için, komisyon da salt çoğunlukla katıldığı için işleme alacağım” dedi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da, “Şimdi ülke yangın yeriyken, işsizlikten millet kırılırken, üç partinin bir arada kendine çalışmasını kınıyorum. Genelkurmay Başkanlarına, milletvekillerine böyle bir iklimde imtiyaz sağlanması kabul edilemez” diye konuştu. Maddeler, imza atan üç parti grubunun oylarıyla kabul edildi.

140 MİLYARLIK KDV İADESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Hükümet devreden KDV miktarlarına iade getiren kapsamlı düzenlemeden ise vazgeçti. Genel Kurul’da bu konuda AK Parti’den sürpriz önergeler geldi. KDV iadeleriyle ilgili bölümler tasarıdan ayıklandı. Böylece 33 yıllık uygulamaları değiştiren radikal düzenlemelerden geri adım atıldı. Tasarı aynen yasalaşsa, geçmiş dönemlere ait birikmiş devreden KDV’lerin iadesi mümkün olabilecekti. Düzenleme; 60 milyar lirası belediye ve kamu, 80 milyar lirası da özel sektör olmak üzere yaklaşık 140 milyar liralık KDV alacak stokunu kapsıyordu. 2019’a ilişkin olası iade miktarının 9 milyar lirayı bulabileceği belirtiliyordu. Hükümetin son andaki karar değişikliğinin bütçe dengeleriyle ilgili olabileceği belirtildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, komisyondaki görüşmelerde, tasarıdaki en önemli düzenlemenin indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden KDV’nin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması olduğunu belirtmişti.

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