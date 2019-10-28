14.5 milyar dolarlık teklif reddedilebilir
Lüks marka Louis Vuitton'un sahibi LVMH, Tiffany'i satın almak için teklifte bulundu. Ancak Tiffany tarafının teklifi reddetmesi bekleniyor
Louis Vuitton markasının sahibi LVMH, ünlü mücevher markası Tiffany & Co'yu satın almak için 14,5 milyar dolarlık teklifte bulundu.
Mücevher alanında büyümek isteyen LVMH'nin teklifinin ise Tiffany tarafından reddedilmesi bekleniyor.
Financial Times'in haberine göre Tiffany, LVMH'nin yaptığı teklifi reddetmeye hazırlanıyor.
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