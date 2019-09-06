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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.09.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

136 metre uzunluğunda, 2 helikopter pisti var! Dünyanın en büyüğü Marmaris'te...

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136 metre uzunluğunda, 2 helikopter pisti var! Dünyanın en büyüğü Marmaris'te...

Marmaris açıklarında demirleyen 136 metre uzunluğundaki Flying Fox'a, 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Mega yata bu yaz ikmali gerçekleştirilen 1 milyon litreden fazla yakıt, 20 bin binek aracın deposunu dolduracak kapasiteye sahip.

Sahibinin kim olduğuna dair farklı spekülasyonların yapıldığı süper lüks yat Flying Fox'a 470 bin litre daha yakıt ikmali yapıldı. Bir süredir Muğla ve çevresinde seyreden mega yata yakıt ikmal operasyonu Marmaris Cruise Port’ta 15 kara tankeriyle gerçekleştirildi.

"FLYİNG FOX’A BU YAZ SEZONUNDA TOPLAM 4 İKMAL GERÇEKLEŞTİRDİK"

İkmal yapan şirketin müdürü Celal Ersan, "Flying Fox’a bu yaz sezonunda toplam 4 ikmal gerçekleştirdik. Daha önce, 3 farklı tarihteki ikmallerde toplam 540 bin litre gümrüklü yakıt ikmali yapmıştık. Fly Fox yatına son 470 bin litrelik yakıt ikmali ile toplam 1 milyon 10 bin litre yakıt ikmal etmiş olduk. Bu rakam yaklaşık 20 bin binek aracın deposunun tamamen doldurulmasına eşit bir miktar.

136 metre uzunluğunda, 2 helikopter pisti var Dünyanın en büyüğü Marmariste...

Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyon ve 5 marina istasyonu ile güçlü bir operasyon gücüne sahibiz. 12 deniz tankeri (barç) ile transit ve iç pazarda yıllık 700 bin tonun üzerinde yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Bunu da örneklemek gerekirse; PO Marine’in bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı; iyi satış performanslarına sahip 120 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir" diye konuştu.

136 METRE UZUNLUĞUNDA, İKİ HELİKOPTER PİSTİ VAR

Türkiye kıyılarında seyrederken birçok uluslararası mecrada haberlere konu olarak Türkiye turizmi ve ekonomisine katkı sağlayan Flying Fox, 2016 yılında Almanya’da inşa edildi. 136 metre uzunluğunda, 22.5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken mega yatta iki de helikopter pisti yer alıyor. Charter listelerinde yer alan süper yatlar içinde en büyükler arasına giren Flying Fox, dünyanın en uzun 16'ncı süper yatı. İç hacim olarak da dünyanın en büyük 14'üncü yatı olan Flying Fox, tam 9 bin 100 GT hacminde.

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