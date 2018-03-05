12 kokteyli çaya büyük rağbet var

Sadece fidanlık müdürlüğünde satılan çayın sakinleştirici özelliğinin yanı sıra üst solunum yolları rahatsızlıklarına ve öksürüğe de iyi geldiği belirtildi. Geçen yıl 12 bin paket üretilen çaydan 60 bin TL gelir elde edilirken, bu yıl 15 bin paket üretimi hedefleniyor. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı fidanlıklar arasında, 300 farklı fidan çeşidiyle Türkiye’de tek olan Muradiye Orman Fidanlığı, yurt içindeki fidan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bünyesinde üretilen ‘bitki kokteyli’ çayıyla da ilgi çekiyor. Manisa Muradiye Orman Fidanlığı Müdürü Nedim Bozkurt, ‘Bitki kokteyli’ çayına yurt içinde büyük ilgi olduğunu belirtti.