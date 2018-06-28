107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor! Yeni yeri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor! Yeni yeri belli oldu
GeriEkonomi 107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor! Yeni yeri belli oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
28.06.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor! Yeni yeri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor! Yeni yeri belli oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesiyle ilgili düzenleme kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesiyle ilgili düzenleme kapsamında yeni yerleşim yerleri belirlendi.

107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor Yeni yeri belli oldu

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan düzenleme kapsamında ilçedeki deprem riski altındaki yapıların dönüştürülebilmesi amacıyla yeni yerleşim yerlerinin kroki ve koordinat listesinin yer aldığı Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Düzenleme, Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, 7269 sayılı kanunun geçici 25. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor Yeni yeri belli oldu

YENİ YERLEŞİM YERİ 266 HEKTAR

Bu kapsamda Gemlik ilçesi için uygun bulunan yeni yerleşim yeri, 266,05 hektar olarak belirlendi.

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un Geçici 25'inci maddesi şöyle:

İlçe nasıl taşınacak Belediye başkanı anlattı
İlçe nasıl taşınacak? Belediye başkanı anlattı

"Bursa ili Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir."

107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor Yeni yeri belli oldu

107 bin nüfuslu ilçede taşınma sevinci
107 bin nüfuslu ilçede taşınma sevinci

8 BİN KONUT YAPILACAK

KHK kapsamında Gemklik ilçesinde Manastır Mevkii’nde bulunan Cumhuriyet ve Cihatlı mahallerine ilk etapta 8 bin konut yapılması planlanıyor. Bu mevkilerde devam eden 1400 konut ile yapı sayısının 9 bin 400’e ulaşacağı belirtildi.

107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor Yeni yeri belli oldu

İlçe nasıl taşınacak? Belediye başkanı anlattıBURSA'nın Gemlik ilçesinde uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, hafta sonu yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Gemlik'in sağlam zeminli üst kesimlere taşınmasının önü açılırken, bu karar ilçe halk tarafından sevinçle karşılandı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Gemlik için tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "KHK ile çıkan özel madde ile Gemlikin önü açıldı. Gemlik alüvyon zeminde bulunuyor. Deprem fay hattında yer alan bir ilçeyiz. Yaklaşık 10 bin riskli konutumuz var, ilk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları sağlam zeminli üst kesimlere taşımayı planlıyoruz" dedi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dolar fiyatlarında son durum ne? Dolar kuru güne böyle başladı

Dünya Kupası'na Türk kirazı

107 bin nüfuslu ilçe taşınıyor! Yeni yeri belli oldu

Uber'in rakibinin piyasa değeri 15 milyar dolar oldu