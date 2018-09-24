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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

106 kişi iş başı yapacak

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106 kişi iş başı yapacak

KARDEMİR Yönetim Kurulu:"Mülakatı tamamlanan 402 aday için mülakat sonuçları titizlikle konsolide edilmiş ve neticesinde alım kriterleri ve teknik yeterliliklere göre uygun bulunan 106 aday şirketimize iş başı için davet edilmiştir.Daha önce de ifade ettiğimiz gibi gerek emeklilik gerekse yatırımların devreye girmesiyle ihtiyaç duyduğu yeni personel istihdamını Karabük'ten temin etmeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulunca, mülakatı tamamlanan 402 aday arasından alım kriterleri ve teknik yeterliliklere göre uygun bulunan 106 adayın iş başı için davet edildiği bildirildi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, devreye alma çalışmaları devam eden yeni yatırımlarla ihtiyaç duyulan personelin temini için Karabük Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile görüşmelere başlandığının 13 Haziran'da kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 21 Haziran'da ikinci bir açıklamayla yine İŞKUR ile koordinasyon halinde mülakatlara başlandığı, mülakat sürecinin birkaç hafta boyunca geniş katılımlı bir heyet tarafından, şeffaf ve objektif bir şekilde yapılmaya devam edeceği, aday sayısının beklenenden düşük kaldığı, amacın doğru çalışanın, doğru pozisyonda istihdamını sağlamak olduğu, 35 yaşını aşmamış, teknik eğitim veren meslek lisesi veya meslek yüksekokullarından mezun olan, askerliğini yapmış veya muaf durumda olan ve ayrıca 31 Mayıs 2018 tarihinden sonra işsiz durumda olan şehrin gençlerinin başvurularını beklendiği bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

İŞKUR tarafından gönderilen toplam 637 adayın ön değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, "Geçmişte KARDEMİR, iştiraklerimiz ve şirketimizde iş yapan müteahhit firmalarda çalışırken disiplin suçu ve performans yetersizliği nedenleriyle ilişiği kesilmiş olanlar ile davalık olma ve güvenlik kontrol işlemlerinden sonra uygun oldukları tespit edilen 589 aday mülakata davet edilmek üzere aranmıştır. Şirketimiz İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yapılan bu aramalar esnasında; adaylara ait iletişim bilgilerindeki eksiklikler, yanlış bilgi kaydı nedeniyle ilgili kişiye ulaşılamama, müteakip defalar aranılan numaradan cevap alınamaması, askerlik, mezun olmama, vefat gibi nedenlerle 171 adaya ise davet yapılamamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 20-28 Haziran ile 5-12 Temmuz tarihlerinde ulaşılan 418 aday için mülakat planlandığı, mülakatlara 12 adayın gelmediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İnsan Kaynakları Koordinatörü Başkanlığında; Yatırımlar Koordinatörü, Demir ve Çelik Üretim Direktörü, Haddehaneler Direktörü, Enerji Tesisleri Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü Organizasyon ve Endüstriyel İlişkiler şefinden oluşan kurul nezaretinde toplam 406 adaya mülakat yapılmış, bu adaylardan 4'ü, mülakatlar esnasında mezun durumda olmama ve askerlik tecilli olma gibi genel kriterlere uyumsuzlukları nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmıştır. Mülakatı tamamlanan 402 aday için mülakat sonuçlarının titizlikle konsolide edilmiş ve neticesinde alım kriterleri ve teknik yeterliliklere göre uygun bulunan 106 aday şirketimize iş başı için davet edilmiştir.

Özellikle belirtmek isteriz ki Yönetim Kurulumuz bugüne kadarki personel alımlarında olduğu gibi bu alımda da sadece genel prensiplere ve kriterlere dikkat edilip edilmediği üzerinde durmuş, isim ve kişiler üzerinde hiçbir inisiyatifte bulunmamış, alınacak personelin teknik yeterlilikleri ve alım kriterlerine uygunluğu yukarıda ifade edilen yetkili komisyonumuz tarafından bir puanlama sistemine göre yapılmıştır. KARDEMİR, daha öncede ifade ettiğimiz gibi gerek emeklilik gerekse yatırımların devreye girmesiyle ihtiyaç duyduğu yeni personel istihdamını Karabük’ten temin etmeye devam edecektir."

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