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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.08.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

1000 Yalovalı'dan 16'sı ev aldı

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1000 Yalovalı'dan 16'sı ev aldı

TÜİK, yılın ilk 6 ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı. Yalovalılar ev almada ilk sırada bulundu.

Türkiye’de yılın ilk altı ayında, nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yalova’da her 1000 kişiden 16’sı, yılın ilk yarısında konut satın alırken, ikinci sırada Antalya, üçüncü sırada ise Tekirdağ yer aldı. Konut satışının en düşük olduğu şehirler ise Hakkari, Ardahan ve Şırnak olarak oldu.

Türkiye’deki gayrimenkul sektörü, bu yılın ilk yarısında geçen yıla yakın bir performans sergiledi. 2019 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı 500 binin üzerinde gerçekleşti.

TÜİK’in 2019 yılının ilk 6 ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile en son yapılan nüfus istatistikleri temel alınarak yapılan araştırmada 2019 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye çapında konut satış oranının en yüksek olduğu şehir Yalova oldu. Yılın ilk yarısında Yalova'da her 1000 kişiden 16’sı konut aldı. Listenin birinci sırasında yer alan Yalova’yı, binde 11 ile Antalya ve Tekirdağ takip etti. Araştırmada ilk 10’da yer alan diğer şehirler ise sırasıyla Bolu, Aydın, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir ve Mersin oldu.

Konut satış oranlarının en düşük olduğu şehirler ise ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer aldı. Nüfusa oranına göre; Türkiye’de konut talebinin en düşük olduğu şehir Hakkari oldu. Yılın ilk yarısında her 10 bin kişiden sadece 2’si Hakkari’de konut alırken, onu sırasıyla Ardahan ve Şırnak takip etti. Son 10’daki diğer şehirler ise Ağrı, Bitlis, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Van ve Batman oldu.

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