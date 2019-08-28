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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
28.08.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

10 yıl sonra ilk! Yeniden birleşiyorlar

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10 yıl sonra ilk! Yeniden birleşiyorlar

Tütün şirketi Philip Morris ve Marlboro üreticisi Altria, 10 yıldan fazla süren ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmek için görüşmelere başladı.

En büyük e-sigara yatırımcısı Juul Labs'ın sahibi Altria ile Philip Morris 2008 yılında ayrılmıştı.

Philip Morris 120 milyar dolar, Altria'nın da 88 milyar dolarlık değeriyle iki şirket toplamda 200 milyar dolar üzerinde bir değere ulaşacak.

Finansal hizmetler şirketi olan Wells Fargo analisti Bonnie Herzog, Jull'ün Philip Morris'e uluslararası büyüme anlamında iyi bir partner olacağını belirtti.

Haberle birlikte Philip Morris'ten sonraki en büyük tütün üreticisi olan British American Tobacco'nun hisseleri yüzde 3.0 düştü.

 

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