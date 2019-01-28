10 milyar dolar serveti olan Alamoudi serbest kaldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri10 milyar dolar serveti olan Alamoudi serbest kaldı
GeriEkonomi 10 milyar dolar serveti olan Alamoudi serbest kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.01.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

10 milyar dolar serveti olan Alamoudi serbest kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10 milyar dolar serveti olan Alamoudi serbest kaldı

Dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösterilen Muhammed Alamoudi bir buçuk yıl sonra Suudi Arabistan'da serbest bırakıldı.

Etiyopya kökenli Suudi iş adamı Muhammed Alamoudi, yaklaşık bir buçuk yıldır gözaltında tutulduğu Suudi Arabistan'da özgürlüğüne kavuştu.

Etiyopya Başbakanlık Ofisince sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alamoudi'nin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Başbakan Abiy Ahmed'in geçen yıl Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette iş adamının durumunu da tartıştığı, Ahmed'in daha sonra Alamoudi'nin ülkesine dönmesi konusunda Etiyopyalılara güvence verdiği hatırlatıldı.

Etiyopya'da 4 milyar dolarlık yatırıma sahip 71 yaşındaki Alamoudi, Suudi Arabistan'da Kasım 2017’de yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı.
Etiyopya'da doğan, annesi Etiyopyalı ve babası Suudi Arabistanlı olan iş adamının şirketlerinin ülkede yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.
Almaoudi'nin Etiyopya'daki şirketi, madencilikten turizme, tarım endüstrisinden inşaata kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Alamoudi, ülkenin en iyi oteli olarak gösterilen başkent Addis Ababa'daki beş yıldızlı Sheraton Addis'in de sahibi.

Yaklaşık 10 milyar dolar servete sahip olan Alamoudi, Forbes dergisi tarafından dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösteriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor