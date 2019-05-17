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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 yıl ödemesiz ev fırsatı!

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1 yıl ödemesiz ev fırsatı!

SUR Yapı, ev almak isteyenler için yeni bir kampanya başlatıyor.

İstanbul’un iki yakasında 12 konut projesi ve Antalya projesini kapsayan kampanya ile vatandaşlar tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayarak ev sahibi olacak. İstanbul’daki 12 konut projesinde 120 ayda 0.98, 60 ayda ise 0.59 vade oranının uygulanacağı ve ödemelerin daha sonra başlayacağı kampanya kapsamında konut alıcısı, evini alıp peşinat ve taksitleri ödemeye tam bir yıl sonra başlıyor. Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirilen, Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Antalya projesinde de ilk sene taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Antalya’da konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70’lik kısmı için 1.45 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 30’luk kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 15’lik iki ara ödeme yapılacak. Tamamı peşin ödemelerde yüzde 10’luk bir indirim de uygulayacak.

Kampanyanın moral vereceğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Yılın kampanyasını yapmaya çalıştık. İstanbul’un iki yakasındaki 12 projemizde ve Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Antalya projemizle geniş bir portföy sunuyoruz. Hemen teslim projeler de dahil. Sur Yapı güvencesiyle finanse ettiğimiz kampanya özverili yaklaşımımızın bir yansıması oldu. Kampanya bünyesinde konut alıcısı gelip istediği projeden evini seçecek. Peşinatını, taksitlerini 1 yıl sonraya erteleyecek ve 1 yıl sonra ödemeye başlayacak” şeklinde konuştu.

KAMPANYADAKİ PROJELER

İstanbul Avrupa yakasında yer alan; Topkapı’da Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Ispartakule’de Bahçeyaka, İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Maltepe’de YeşilMavi, Koşuyolu’nda Excellence Koşuyolu, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Antalya’daki Sur Yapı Antalya projesi kampanya kapsamında bulunuyor.

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