1 Nisan'da sona eriyordu! Dikkat: O süre uzatıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri1 Nisan'da sona eriyordu! Dikkat: O süre uzatıldı
GeriEkonomi 1 Nisan'da sona eriyordu! Dikkat: O süre uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.03.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

1 Nisan'da sona eriyordu! Dikkat: O süre uzatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 Nisan'da sona eriyordu! Dikkat: O süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 1 Nisan 2019'dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 1 Nisan 2019'dan itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin son gününün ödeme süresinin sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla düzenlemeye gidildi.

Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

Buna göre, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmış oldu.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme süreleri de bu esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacak.

Yeni düzenlemeye göre, beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacak:

Beyanname Türü Beyanname verilme zamanı Ödeme zamanı
Muhtasar Takip eden ayın 26'sı Takip eden ayın 26'sı
Damga Vergisi Takip eden ayın 26'sı Takip eden ayın 26'sı 
Katma Değer Vergisi Takip eden ayın 26'sı Takip eden ayın 26'sı 
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat ayının son günü Şubat ayının son günü
Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ayının son günü
Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü
Geçici Vergi 1. Dönem 17 Mayıs 17 Mayıs
Geçici Vergi 2. Dönem17 Ağustos17 Ağustos
Geçici Vergi 3. Dönem17 Kasım17 Kasım
Geçici Vergi 4. Dönem 17 Şubat 17 Şubat

 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.03.2019)
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

1 Nisan'da sona eriyordu! Dikkat: O süre uzatıldı

Bakan Dönmez: Hava yolu halkın yolu haline geldi

Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller! İşte fiyatları ve modelleri

Son dakika... Bakan Pakdemirli açıkladı! 5 bin personel alınacak