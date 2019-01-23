1 milyar liralık Boat Show 16 Şubat’ta başlıyor
Dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla 16 Şubat’ta başlıyor. Tuzla Viaport Marina’da gerçekleşecek fuarda sergilenecek teknelerin toplam tutarı yaklaşık 1 Milyar TL değerinde. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli tekne üreticilerinin katılacağı Boat Show Tuzla, yaklaşık 75 bin kişiyi misafir edecek. Fuar için 35 bin metrekarelik dünyanın en büyük geçici yapısı kuruluyor.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16-25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 150’den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bin’e yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kendi evinde, kendi fuarını düzenleyen Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina’da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanıyor.
50 BİN LİRAYA DA VAR 120 MİLYONA DA
Dünyada ilk kez, Şubat fuarını hem kara alanında hem deniz alanında tekne tutkunları ile buluşturan Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nın ikincisi, 16-25 Şubat tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla’da gerçekleşecek. Via Fuarcılık; Boat Show Fuarlarını, Gemi ve Yat sektörünün üretim merkezi olan Tuzla’ya taşıyarak sektöre büyük kolaylıklar sağlayan ve ziyaretçilerin, beğendikleri tekneleri denizde test etme imkanını da ilk defa bir Şubat Kara Fuarı’nda sağlamış oldu.
Boat Show Tuzla Kara Fuarı, 20 metre üstü tekneleri, Katamaranları ve guletleri denizde sergileyerek Türkiye Boat Show fuarını dünya üçüncülüğüne taşıdı. Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 Bin TL ile 120 Milyon TL arasında değişen 200’den fazla tekne sergilenecek.
EN ÖNEMLİ ÜRETİCİLER TUZLA'DA BULUŞACAK
Gino Group, Benetti markasıyla uzun yıllar sonra ilk kez Boat Show Tuzla’da yer alacak. Deniz Yatçılık, Tezmarin, Sunseeker, Gena Yacht, Majesty Yacht, Sirena Marine, Ag Marine, Atölye Kazaz, Bodrum Marine Group, Aquamotor, Esline Yachts, Boranova, Top Leisure, Turmarın gibi sektörün liderleri 2019 tasarımlarıyla Boat Show Tuzla’da yerini aldı.
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