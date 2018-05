1 milyar dolara 3.5 milyon ziyaretçi

ANTALYA Belek’te 2016’da hizmete açılan The Land Of Legends’ta yapılan yatırım tutarı 2 milyar TL’ye ulaştı. İçinde eğlence alanları, temalı parklar, otel ve alışveriş alanları bulunan tesise son olarak 500 milyon TL’lik ek yatırım yapıldı. Geçen yıl 550 bin kişiyi ağırlayan tesisin bu yılki hedefi ise 1 milyon olarak belirlendi. The Land Of Legends’in daveti üzerine gittiğimiz Antalya’da açıklamalarda bulunan The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Burası dinamik bir yatırım belki 10 yıllarca buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Tüm yatırımı tamamladığımızda 3.5 milyon ziyaretçi giriş yapabilecek. Bunun içinde toplamda en az 1 milyar dolarlık yatırım yapmamız gerekiyor” dedi.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yeni sezonu yeni üniteleri ile karşıladıklarına dikkat çeken Fettah Tamince, “Geçen yıl Dünya Su Parkları Birliği tarafından uluslararası alanda en iyi su parkı projesi seçilip ‘Leading Edge’ ödülüne layık görüldük. 100’ün üzerinde aktiviteye olanak sunuyoruz. Geçen sezon boyunca her gün ortalama 7 bin kişinin giriş yaptı. Bu sezon yeni yatırımla birlikte günlük ortalama 15 binin üzerinde kişinin giriş yapması bekleniyor. The Land of Legends, bölgemizde örneği olmayan bir proje. Bu anlamda ülke turizmine büyük bir katma değer sağlıyor. Deniz, kum ve güneş üçgeninin dışında Türkiye’nin turizm ürünlerini çeşitlendirip sezonu uzatması bakımından bu projenin üzerine ciddi şekilde eğiliyoruz. Şu anda paydaşlarımızla birlikte 3 bin kişiye istihdam yaratıyoruz. Projenin tüm etaplarını hayata geçirdiğimizde ülke turizmi 10 bin kişi istihdam eden Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük eğlence parkına sahip olacağız. Hedefimiz, The Land of Legends markasını önümüzdeki yıllarda dünyanın farklı noktalarına taşıyarak büyütmek. Bu konuda şirketler adeta bizi taciz ediyor. Devletler bile bize başvuruyor. Ancak biz önce Antalya’daki yatırımı tam anlamıyla oturtmak istiyoruz. Rakiplerimiz de tesisleri görmeye geliyor. Şaşırıyorlar. ‘Biz Türkiye’de böyle bir şey olmasını beklemiyorduk. Taklit olacağını düşünüyorduk’ diyorlar. Küçümseyerek geldikleri yerden şaşırarak dönüyorlar” diye konuştu.

FİLM VE BİLGİSAYAR OYUNU

Dünya çapındaki rakiplerinin ürünleriyle, filmleriyle kültürlerini empoze ettiğine dikkat çeken Tamince, “Bizim de en büyük hedeflerimiz arasında logolu ürünlerimizi dünya çapında pazarlamak var. Bunu başarabiliriz. 3.5 milyon insan buraya gelirse çok büyük bir pazar oluşturmuş oluruz. Daha önce Antalya’ya hiç turist göndermemiş ülkelerden turistler tesislerimize geliyor. Bu hem bize hem Antalya turizmine kazandırıyor. Tesisimize gelen çocukların, çocuklarına da talibiz. Onları da burada ağırlamak istiyoruz. Rakiplerimiz gibi yarattığımız karakterlerden çizgi filmeler, bilgisayar oyunları yapmak istiyoruz. Bu bizim için kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

Antalya’da düzenlenen basın toplantısına girişte Fettah Tamince’ye Land Of Legends’ın karakterleri eşlik etti. Tamince, “Çocukluğuma gittim. Kendime bir oyuncak yapmış gibiyim” dedi.

YATIRIM YAPILIRSA DÖVİZ KONUŞMAYIZ

SON günlerin en büyük tartışma konularından olan dövizdeki yükselişle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fettah Tamince, “Döviz yukarı çıkıyorsa, ülkeye döviz girişinin artması, döviz çıkışının da azalması gerekiyor. Bu yöntemi de ancak bu tip yatırımlarla sağlayabiliriz. Eğer böyle yatırımlar yapmazsak daha çok döviz konuşmaya devam ederiz” dedi.

61 METREDE 115 KM HIZ

TAMİNCE, “Yeni sezonla birlikte faaliyete alınan 61 metre yükseklikte ve saatte 115 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en büyük 5 roller-coaster’ından biri hayata geçirildi. Ayrıca tema parkta 41 kaydırak ve Typhoon Coaster ile de farklı konseptler tek bir çatı altında toplanıyor. Ayrıca Franco Dragone imzalı dünyanın ilk müzikal bot şöleni de her gece ziyaretçilere ücretsiz sunuluyor” diye konuştu.

PARA HARCAMAK İÇİN KUYRUK BEKLİYORSUN

BU tip yatırımlarla turizmin çeşitlendirebi-leceğini ve daha çok katma değer sağlanabileceğini dile getiren Fettah Tamince “Buna benzer parklara gitmek isteyen vatandaşlarımız 100 milyonlarca dolar parayı da yurtdışına götürmüş oluyor. Tesisimize göre 4-5 kat. belki 10 kat daha fazla ödeme yapıyorlar. Bizim ülkemizde ise böyle değil” dedi.