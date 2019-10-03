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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 günde 250 milyon dolar

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1 günde 250 milyon dolar

Bu yıl eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu’nun (EURATEX) yıllık kongresi ve 12. İstanbul Moda Konferansı, tekstil ve hazır giyimde ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu.

Dün açılış konuşmaları ve panellerin gerçekleştiği iki günlük etkinlikte bugün tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye’den 5 milyar dolarlık tedarik sağlayan 50 alım firnasının temsilcileri ile ihracatçı firmalar birebir görüşmeler gerçekleşitirecek. Yaklaşık 1500 birebir görüşmenin yapılması planlanan konferansların ikinci gününde 250 milyon dolarlık satış yapılacağı öngörülüyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TTSİS) ev sahipliğinde gerçekleşen bu iki küresel etkinliğin teması ‘Better Together-Birlikte Daha Güçlü’ olarak belirlendi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNEMLİ

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 18 milyar dolarlık ihracatı ile dünyanın 6’ncı büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu belirterek, “Küresel bir oyuncuyuz. Üretimde marka, hızlı modada lider ülkeyiz. 3 haftada sipariş teslim edebiliyoruz. Daha da önemlisi küresel ölçekte en az 5 marka çıkarmak istiyoruz. Katma değerli, markalı üretim ile küresel rekabette 3 büyük oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

EURATEX’in 170 bin şirket ve yaklaşık 1.7 milyon çalışan ile 180 milyar Euro ciro oluşturduğunu anımsatan Alberto Pacanelli ise Türkiye’nin, tekstil ve hazır giyimde AB’nin üçüncü büyük tedarikçisi olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, şunları söyledi: “AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği var ancak mevcut koşullarda yeterli değil. Güncellenmiş bir Gümrük Birliği, karşılıklı yararlarla ilişkilerimizde yeni bir ilerleme sağlayabilir. Türkiye ve AB tekstil endüstrileri kısıtlama olmadan ve daha verimli ve daha fazla çalışmak zorunda.”

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