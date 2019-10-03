1 günde 250 milyon dolar
Bu yıl eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu’nun (EURATEX) yıllık kongresi ve 12. İstanbul Moda Konferansı, tekstil ve hazır giyimde ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu.
Dün açılış konuşmaları ve panellerin gerçekleştiği iki günlük etkinlikte bugün tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye’den 5 milyar dolarlık tedarik sağlayan 50 alım firnasının temsilcileri ile ihracatçı firmalar birebir görüşmeler gerçekleşitirecek. Yaklaşık 1500 birebir görüşmenin yapılması planlanan konferansların ikinci gününde 250 milyon dolarlık satış yapılacağı öngörülüyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TTSİS) ev sahipliğinde gerçekleşen bu iki küresel etkinliğin teması ‘Better Together-Birlikte Daha Güçlü’ olarak belirlendi.
GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNEMLİ
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin 18 milyar dolarlık ihracatı ile dünyanın 6’ncı büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu belirterek, “Küresel bir oyuncuyuz. Üretimde marka, hızlı modada lider ülkeyiz. 3 haftada sipariş teslim edebiliyoruz. Daha da önemlisi küresel ölçekte en az 5 marka çıkarmak istiyoruz. Katma değerli, markalı üretim ile küresel rekabette 3 büyük oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
EURATEX’in 170 bin şirket ve yaklaşık 1.7 milyon çalışan ile 180 milyar Euro ciro oluşturduğunu anımsatan Alberto Pacanelli ise Türkiye’nin, tekstil ve hazır giyimde AB’nin üçüncü büyük tedarikçisi olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, şunları söyledi: “AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği var ancak mevcut koşullarda yeterli değil. Güncellenmiş bir Gümrük Birliği, karşılıklı yararlarla ilişkilerimizde yeni bir ilerleme sağlayabilir. Türkiye ve AB tekstil endüstrileri kısıtlama olmadan ve daha verimli ve daha fazla çalışmak zorunda.”
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