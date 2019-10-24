1 Gram altın kaç TL'den satılıyor? İşte çeyrek altın ve yatırım altınlarında son durum
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu internette aranan konular arasında yer alırken, yatırım altınlarının değeri en çok merak edilen konu olarak dikkat çekiyor. Özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatları en popüler altın türleri arasındaki yerini alıyor. Peki altının gram fiyatı bugün ne kadar? İşte yatırım altınlarında son durum
Altının gram fiyatı bugün 275 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar bir birim değişim gösterdi.
Çeyrek altın fiyatları 453 lira seviyesinde satılırken, 443 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 907 liradan satılırken, 884 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1863 lira olurken, 1.835 liradan bozduruluyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 252.93 liradan satılırken, 252.74 liradan geri alınıyor.
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