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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.10.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

1 gram altın kaç TL? 26 Ekim altın fiyatları

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1 gram altın kaç TL? 26 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatadaşların internette cevap aradığı sorular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla talep gösteren vatandaşlar yatırım altınlarındaki son durumu merak ediyorlar. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

Gram altın satın almak isteyen vatandaşlar 1 gram altın kaç TL sorusunun cevabını araştırıyorlar. Altının gram fiyatı son olarak 279 liradan işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da bir birim yükseldiği görülüyor.

Çeyrek altının satış fiyatı bugün 457 liradan işlem görürken, 447 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 915 liradan işlem görürken, 892 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1884 liradan işlem görürken, 1856 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 256.60 lira olurken, 254.00 liradan geri alınıyor.

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