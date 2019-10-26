1 gram altın kaç TL? 26 Ekim altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatadaşların internette cevap aradığı sorular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla talep gösteren vatandaşlar yatırım altınlarındaki son durumu merak ediyorlar. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum
Gram altın satın almak isteyen vatandaşlar 1 gram altın kaç TL sorusunun cevabını araştırıyorlar. Altının gram fiyatı son olarak 279 liradan işlem görüyor. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da bir birim yükseldiği görülüyor.
Çeyrek altının satış fiyatı bugün 457 liradan işlem görürken, 447 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 915 liradan işlem görürken, 892 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1884 liradan işlem görürken, 1856 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 256.60 lira olurken, 254.00 liradan geri alınıyor.
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