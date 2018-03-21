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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İSTANBUL DHA
21.03.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Yerli oto için CEO bu ay içinde atanacak

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Yerli oto için CEO bu ay içinde atanacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Bakan Faruk Özlü toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN ŞİRKET GELECEK AY KURULACAK
Bakan Özlü bir gazetecinin yerli otomobilde gelinen son noktanın ne olduğunu sorması üzerine şunları kaydetti:
"Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz"

“HESAPLAMA YÖNTEMLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA OLACAK"
Bakan Özlü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sanayi üretim endeksi hesaplamalarında değişiklik yapmasının nedeninin sorulması üzerine, “Onu TÜİK’e sorsanız daha iyi. TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getiriyor. Hesaplama yöntemlerimiz Avrupa Birliği standartlarında olacak" dedi.

BÜYÜME TAHMİNİ
Bakan Özlü, 2018 yılı büyüme tahmini ve sanayide ne gibi gelişmelerin olacağının sorulması üzerine, “2018’de büyüme devam edecek. Orta vadeli planda bir büyüme hedefimiz var. Ama 2018 için de bunun üzerinde bir büyüme bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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