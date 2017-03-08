Efsane geri dönüyor! Street Fighter...

Japonya bunu gerçekleştirmek için oldukça farklı yöntemler geliştiren ülkelerden biri. Özellikle dövüş oyunları Japonlar için bir gelenek. Ve bu konuda başlatılan bir hizmet bu işi en iyilerden öğrenme imkanı sağlıyor.

YouDeal isimli prodüksiyon şirketi içinde Super Smash Bros, Splatoon, Street Fighter V gibi popüler dövüş oyunlarının bulunduğu GameLesson adlı programı hayata geçirdi. Bu program sayesinde oyuncular tutkunu oldukları oyunları en iyilerinden öğrenecek. Ancak bu o kadar ucuz değil. İki farklı kategoriye ayrılan uygulamada oturumların saati 39 dolar ile 97 dolar arasında değişiyor.

GameLesson’un bu yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.