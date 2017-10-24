Düşük talep faizi yükseltti

Hazine, ekim ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği ihalelerde 9 milyar 611.1 milyon lira borçlanırken, önceki gün gerçekleştirdiği ihalelerde ise 8 milyar 191.3 milyon TL borçlandı.

Dün gerçekleşen 10 yıllık tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz 11.66 oldu. Böylelikle faiz bu yıl ikinci kez 5 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. 2 yıllık tahvil ihalesinde de bileşik faiz 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 12,48 olarak gerçekleşti.

Önceki gün gerçekleşen 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli 10 yıllık devlet tahvilinin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz 2.90 olarak, 6 ayda bir kupon sabit ödemeli 5 yıllık devlet tahvilinin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz 11.92 olarak gerçekleşmişti.

Hazine ekim ayı borçlanma programı çerçevesinde 19.7 milyar TL olan ihale tutarına karşılık, iki günde çıktığı 6 ihalede toplam 17.8 milyar TL borçlandı.

Artan riskler ve faizlerin daha da yükselebileceği beklentisiyle, Hazine ihalelerinde talep zayıf kaldı, faizleri yükseltti. Bu durum, cuma gününü yüzde 12.3’te kapatan iki yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 12.5’e, 10 yıllık faizlerin ise yüzde 11.1’den yüzde 11.3’e yükselmesine neden oldu.

MALİYET ARTTI

Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Erol Gürcan, “İhalelere gelen teklifler rakam bazında genel olarak bir sıkıntı işaret etmese de; gelen tekliflerin gerçekleşme oranları yakın dönemde benzer tahviller için yapılan ihraçlarla kıyaslandığında sınırlı da olsa bir miktar bozulma olduğunu söylemek mümkün” dedi.

Özellikle, piyasalar tarafından gösterge niteliği taşıyan 2 ve 10 yıllık tahvil ihraçlarında oluşan ortalama faizlerin piyasadaki son kapanışların sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşmiş olması dikkat çekici olduğunu belirten Gürcan, “Borçlanma maliyetlerinde gözlenen artışın önemli ölçüde, yakın dönemde manşet ve çekirdek enflasyon gerçekleşmeleri ile enflasyon beklentilerinde gözlenen bozulmanın etkili olduğunu söyleyebiliriz.”