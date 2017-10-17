Dünya, gıdasını Güneydoğu'dan alıyor



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAİB hizmet binasında Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, sektördeki gelişmeleri ve ihracat faaliyetlerini değerlendirdi.

Altunkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, birlik olarak neredeyse ihracat yapmadıkları ülke kalmadığını belirterek, bu ülkelere gerçekleştirilen dışsatım verilerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

İhracatı artırmak için sektörde gerçekleştirilen yurt dışı fuarların önemine değinen Altunkaya, şöyle devam etti:

"İhracatçılarımız en son olarak Almanya'da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük uluslararası gıda fuarı olarak görülen ‘Anuga 2017 Gıda ve İçecek Fuarı’na katıldı. Bu fuar, Türk firmaları açısından da son derece önemli bir organizasyondur.

Fuar vesilesiyle şirketlerimiz ihracat ağını genişletti, yeni bağlantılar kurdu. Fuara 107 ülkeden 7 bin 405 firma katıldı, Türkiye’den de 247 firmamızın iştirak ettiği fuar gayet başarılı geçti. Bu fuarların semeresini alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.”

Yeryüzünde gidilmedik ülke kalmaması için mücadele ettiklerini belirten Altunkaya, "Yaşamın devamı için gerekli olan gıda maddelerini farklı kıtalardaki ülkelere ulaştırıyoruz. Ulaşmadığımız hemen hemen ülke kalmadı, şimdi ihracat verilerini artırmak için çalışıyoruz. Yeni bağlantılarla bunu da yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Altunkaya, 17 farklı kalemde ürün ihracatı yaptıklarına dikkati çekerek, en fazla ihracat yaptıkları ürünün 407 milyon 445 bin dolarla buğday unu olduğunu bildirdi.

Bu ürünü 240 milyon 825 bin dolarla bitkisel yağların izlediğini belirten Altunkaya, en fazla ihracat yaptıkları 3. ürünün 230 milyon 638 bin dolarla makarna olduğunu dile getirdi.

Altunkaya, “İhracatımızın büyük bir kısmını Ortadoğu ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Toplam ihracatın yüzde 75,7’si Ortadoğu ülkelerine yapılıyor. Bu bölgeye 9 ayda 1 milyar 134 milyon 276 bin dolarlık ihracat yaptık. Amacımız, Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi diğer bölgelerde de aktif olabilmektir. Dünyanın bütün ülkelerine ürün gönderiyoruz ama istenilen seviyede değil.

Verileri artırmak, dünyanın her yerinde daha yüksek rakamlarla varlığımızı devam ettirmek istiyoruz. Bu hedeflerle doğrultusunda üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Altunkaya, Türkiye’den yılın 9 aylık diliminde 4 milyar 667 milyon 992 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına imza atıldığına işaret ederek, ihracatta 1 milyar 497 milyon 625 bin dolarla ilk sırayı Güneydoğu’nun aldığını sözlerine ekledi.