Droneler gökyüzünden bütün bir orman ekiyorlar

Zarar görmüş ekosistemi düzeltmek zaman alan ve tamamlanması seneler sürebilecek olan zor bir iş. Irrawady Nehri deltasında bulunan köyün halkı yerel ormanları tamir edebilmek adına 2.7 milyon mangrov ağacı dikiyorlar ve bu işi daha kolay bir yoldan yapmak için yollar aramaya koyulmuşlar. Köy halkı çözümü droneleri kullanarak tek bir gün içerisinde 100,000 ağaç ekimi yapabilen BioCarbon Engineering'de bulmuş.

O kadar fazla sayıda ağacı dikebilmek için droneler sistematik bir yol izliyor: Arazinin üzerinden topografyayı çıkarmak ve ekim yapmak için en iyi lokasyonu seçmek adına uçuşlar gerçekleştirmek. Bu işlemin ardından ikinci dalga droneler arazinin üzerine doğru havalanıyor ve önceki dronelerden aldıkları bilgiler ve hesaplamalar eşliğinde isabetli bir şekilde "tohum mermilerini" ateşliyorlar.

Organizasyon, ağaç ekimi projeleri yöneten ve kar amacı gütmeyen Worldview International Foundation ile beraber çalışıyor. Mangrov ağaçları Myanmar için ayrı bir önem taşıyor, bunun sebebi ise balıkların yaşamaları için gerekli ekosistemin sağlanmasında ve sahilerin fırtınalardan korunmasında oynadıkları rol olarak görülebilir.

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