Drone savarlar işbaşında

PERVANELİ ve küçük elektrik motorlu uçan araçlar, yani dronelar artık hayatımızın her alanında. Her şey askeri amaçlarla kullanılmak için başlasa da, artık birçok alanda droneları görebilmek mümkün. Fotoğraf veya video çekimi, acil kurtarma görevleri ve hatta ulaşım için bile artık droneların adı geçmeye başladı. Dolayısıyla drone satışları da her geçen gün artıyor. Sadece 2017 yılında dünya çapında 1 milyona yakın adette drone satışı gerçekleşti. Bu rakamın katlayarak artacağı ve 2025’te yıllık 2.5 milyon adede kadar çıkacağı belirtiliyor. Türkiye’de de dronelara olan ilgi dünyada olduğu gibi hızla artıyor. Dronelara harcanan para ise 10 milyar doları aşmış durumda. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılı ortası itibariyle Türkiye’deki drone sayısı 4 bin 100 civarındaydı. Drone kullanıcı sayısı ise yaklaşık 5 bin 600 idi. 2017 başı itibariyle açıklanan rakamlara göre ise bura sayısı hemen hemen ikiye katladı. Verilerde, kayıtlı drone sayısının 8 bin 300’ü geçtiği ve kullanıcı sayısının 11 bin 800’ü bulduğu belirtiliyor.

KORUNMAK AMAÇLI

Kısacası her geçen gün daha fazla drone havalanıyor. Ancak dronelarla beraber hem güvenlik hem de mahremiyet korkusu da arttı. Üzerindeki kameralarla izinsiz çekim yapanlar veya dronelarla yasadışı madde taşıyanlar sık sık haberlere konu oluyor. Bu sorundan yola çıkan teknoloji şirketleri şimdi de izinsiz, kaçak uçurulan droneları engellemek için ‘drone savarlar’ geliştirmeye başladı. Hem yerden hem de havadan alınan önlemler, drone dünyasında önemli bir sorunun önüne geçmeye aday. Biz de bu drone savarları araştırdık.

SİNYALİ BOZUYOR

DRONELARI kontrol etmek için kullanılan kumandalar, komutları frenkanslar aracılığıyla gönderiyor. Şu anda yoğun olarak kullanılan 2 frekans bulunuyor. Bunlardan biri 2.4 Ghz, diğeri de 5.8 Ghz. Bu frekanslarla gönderilen sinyalleri bozan silahlar kaçak droneları düşürmek için en iyi yöntemlerin başında geliyor. ‘Battelle DroneDefender’ adındaki drone avcısı, frekans bozucu sinyallerle, droneların kumandayla olan iletişimleri kesiliyor. Bu sayede dronelar düşürülüyor. Battelle DroneDefender’ı daha çok hükümetler tercih ediyor.

KAMERA AÇIK YETERLİ

AIRSPACE şirketinin geliştirdiği drone yakalayıcı, içlerinden en akıllısı olan. Sebebi de havandan otonom olarak kaçak dronea müdahale etmesi. Üzerinden görüntü tanıma teknolojisine sahip kameralar bulunan Airspace, bir akıllı telefon uygulamasıyla çalışıyor. Uygulamayla akıllı telefon kamerası aktif hale geliyor ve kaçak droneu görüntü içine aldığınızda Airspace otomatik olarak havalanıyor. Kaçak dronea yaklaşan Airspace, daha sonra üzerine bulunan ağı gönderiyor. Böylelikle kaçak drone yere indiriliyor.

FRANSIZ ORDUSU EĞİTİYOR

DRONELAR ne kadar son teknoloji ürünü olsalar da kaçak droneları yakalamak için geleneksek yöntemler de kullanılıyor. Bu yöntemlerden biri de kaçak drone yakalamak için şahinlerin yetiştirilmesi. Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı özel bir ekip, yetiştirdikleri drone avcısı şahinlerle tasarımına ve çıkardığı sese göre pençelerini atarak droneları yere indiriyor.

TAŞINABİLİR VE KULLANIŞLI

SAVUNMA sistemleri üzerine ürünler geliştiren SkyWall’un geliştirdiği ‘SkyWall100’ model, taşınabilir ve kolay kullanım özelliğiyle öne çıkıyor. Tüfeğe benzer bir tasarıma sahip olan modelin içinde bir kapsül var. Lazer teknolojisiyle geliştirilen özel bir kilitlenme sistemine sahip olan modelde tetiğe basıldığında kapsül, dronenun yanında patlayarak, ağın açılmasını sağlıyor.

TOKYO POLİSİ KULLANIYOR

JAPONLAR, yasa dışı drone kullanımı konusunda önlem alan ülkelerin başında geliyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ofisine drone ile saldırıdan sonra Tokyo polisi, kaçak droneları ağ yardımıyla avlamaya başladı. Japon polisinin Tokyo’da kullanmaya başladığı bu yöntemde 6 pervaneli bir drone modeline yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir ağ takılıyor. Polis droneu kaçak dronenun üstüne çıkarak, ağa takılmasını sağlıyor. Basit ama etkili bir yöntem.