Doların tansiyonu yükseldi: 3.50'yi gördü

Fed öncesi dolar küresel bazda değerlenmeye devam ederken, sınırdaki hareketliliğin TL'de ayrışmasının sürmesine neden olabileceği belirtiliyor. Bu durumda kurda 3.50 seviyesinin aşılması halinde 3.52'li seviyeler gündeme gelebilir.

Yurtiçinde bugün Hazine ihaleleri ve sınırdaki gelişmeler, yurtdışında ise saat 12:00'de Almanya ZEW eğilim endeksi, saat 1530'da ABD yeni konut inşaatları ve inşaat ruhsatları açıklanacak.

Hazine bugün 8 Ağustos 2018 itfalı 11 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosu ile 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

TL dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenler arasında ilk sırada yer alırken, akşam saatlerinde dolar/TL en son 23 Ağustos'ta gördüğü 3.50 seviyesine kadar yükseldi.

3.50'YE KADAR YÜKSELDİ

Dün saat 16:02'de 3.4626/3.4642 seviyesinde olan ve akşam saatlerinde 3.50'ye kadar yükselen dolar/TL TRYTOM=D3 bu sabah saat 0848'de 3.4841/3.4860 seviyesinde.

Dün aynı saatte 3.8016/3.8041 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8297/3.8312, euro/TL ise 4.1752/4.1770 seviyesinde bulunuyor.

Piyasanın bu hafta gündemindeki ana konuların başında bugün başlayacak ve yarın sonuçlanacak olan Fed toplantısı geliyor. Toplantıda Fed'in para politikasını normalleştirmeye yönelik bir adım atması ve 4.2 trilyon dolarlık Hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler portföyünü daraltmaya başlama planlarını açıklaması bekleniyor.

Fed'in faiz oranlarını ise sabit tutması beklenirken; yatırımcılar, para politikasının bu yılın kalanında ve gelecek yıl daha fazla sıkılaştırılma hızına ilişkin ipuçları arıyorlar.

Geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen ABD tüketici fiyatları verisi Fed'in Aralık'ta tekrar faiz artıracağı beklentilerinin canlanmasına neden olmuştu.

Dolar, ABD tahvil faiz oranlarındaki son dönemdeki artıştan destek bulurken, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri US10YT=RR dün yüzde 2.237 ile bir ayın zirvesine ulaştı.

Böylece ABD tahvil getirileri, yatırımcıların ABD Kuzey Kore gerilimine ilişkin endişelerden kaynaklı olarak riskten kaçınmasıyla 8 Eylül'de gördüğü 10 ayın dip seviyesinden 22 baz puan yükseldi.

Yurtiçinde siyasi tarafta ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi ile 25 Eylül'de yapılacak olan Kuzey Irak referandumu olacak.



ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Ankara, Türkiye-Irak sınırında askeri tatbikat başlatırken, Irak Başbakanı Haydar El Abadi de referandumun askıya alınmasını talep etti.

IKBY 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılacağını ve bundan geri adım atılmayacağını duyurmuştu.

Türkiye, diğer bazı bölge ülkeleri gibi, IKBY'yi referandumdan vazgeçmeye çağırmış, vazgeçilmemesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağını açıklamıştı.

Bu noktada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 21 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme de yakından izlenecek.

Öte yandan 27 Eylül'de yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının 22 Eylül'e çekildiğini ve Türkiye'nin bu referanduma ilişkin kararı ve atacağı adımların bu toplantıda ele alınacağını da belirtmişti.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.75 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.75 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.66 seviyesindeydi.